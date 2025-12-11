सोलापूर

Solapur: 3 वर्षे मौनव्रत; रोज 5 तास पठणाने हभप नामदेव महाराजांनी ज्ञानेश्वरी कंठस्थ केली

Dnyaneshwari Parayan Solapur: ३ वर्षे मौनव्रत साधून हभप नामदेव महाराजांनी रोज ५ तास पठणातून ज्ञानेश्वरी कंठस्थ केली
सकाळ वृत्तसेवा
HBP Namdev Maharaj’s Complete Dnyaneshwari Recital in Solapur: सोलापुरातील हत्तुरे वस्ती येथे सुरू असलेल्या पारायण सोहळ्यात, संपूर्ण ज्ञानेश्वरी कंठस्थ असलेले हभप नामदेव महाराज श्रीगोंदेकर यांनी न पाहता पारायण करून उपस्थितांना अचंबित केले. दैनिक ‘सकाळ’ने घेतलेल्या या खास मुलाखतीत त्यांनी ज्ञानेश्वरी कंठस्थ करण्याच्या कठोर अभ्यासाचा खुलासा केला.

