Solapur: 3 वर्षे मौनव्रत; रोज 5 तास पठणाने हभप नामदेव महाराजांनी ज्ञानेश्वरी कंठस्थ केली

HBP Namdev Maharaj's Complete Dnyaneshwari Recital in Solapur: सोलापुरातील हत्तुरे वस्ती येथे सुरू असलेल्या पारायण सोहळ्यात, संपूर्ण ज्ञानेश्वरी कंठस्थ असलेले हभप नामदेव महाराज श्रीगोंदेकर यांनी न पाहता पारायण करून उपस्थितांना अचंबित केले. दैनिक 'सकाळ'ने घेतलेल्या या खास मुलाखतीत त्यांनी ज्ञानेश्वरी कंठस्थ करण्याच्या कठोर अभ्यासाचा खुलासा केला..प्रश्न : सर्वात प्रथम ज्ञानेश्वरी आयुष्यात आली कधी?उत्तर : वयाच्या १५ व्या वर्षी श्री विठ्ठल महाराज गर्जे यांची भेट झाली. त्यानंतर पंढरपुरात भजनसेवा केली, आणि मी आळंदीला विठ्ठल बाबांच्या दर्शनाला गेलो. विठ्ठल बाबांनीच मला आळंदी येथील स्वानंद सुखनिवासी जोग महाराज संस्था येथे शिक्षण घेण्याची सूचना केली. तिथे ४ वर्षे प्रथम क्रमांकाने शिक्षण पूर्ण केले आणि या काळातच दररोज ज्ञानेश्वरीचे वाचन होत असे..प्रश्न 1 : ज्ञानेश्वरी कंठस्थ करण्याची प्रेरणा कशी मिळाली?उत्तर : शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मी कीर्तन-प्रवचन करू लागलो. याच दरम्यान डॉ. नारायण महाराज यांच्या माध्यमातून मला परमहंस परिव्राजकाचार्य आनंदाश्रम स्वामी महाराज यांची भेट झाली. त्यांनी मला ज्ञानेश्वरी कंठस्थ करण्याची आज्ञा दिली. माझे अध्याय क्रमांक ५, ७, ९, १२, १५ आधीच कंठस्थ झाले होते. त्यानंतर उर्वरित १३ अध्याय कंठस्थ करण्याच्या सेवाकार्यास मी सुरवात केली.प्रश्न 2 : ओव्यांचे पाठांतर लगेच व्हायचे का? किती वेळ द्यावा लागायचा?उत्तर : दररोज सकाळी ८ ते ११ आणि दुपारी ३ ते ५ असे एकूण पाच तास मी नित्यक्रमाने ओव्यांचे पाठांतर करायचो. अनेकदा ओव्या आठवायच्या नाहीत, तेव्हा परमहंस महाराजांची शिकवण कामी आली. ३ वर्षे मौनव्रत धारण करून सन १९९५ ला ज्ञानेश्वरी कंठस्थ केली. तेव्हापासून आजपर्यंत, वयाच्या ५८ व्या वर्षीही मी न पाहता ज्ञानेश्वरीचे पारायण देतो..प्रश्न 3 : न पाहता सर्वात आधी कुठे ज्ञानेश्वरीचे पारायण केले?उत्तर : सद्गुरू जोग महाराजांच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्यात सन १९९५ मध्ये मी सर्वात प्रथम न पाहता ज्ञानेश्वरीची परीक्षा दिली. नेवासा येथे ज्या खांबाला प्रत्यक्ष माऊलींनी टेकून ज्ञानेश्वरी सांगितली, त्याच खांबाला टेकून मी १ लाख लोकांसमोर सलग पाच वर्षे ज्ञानेश्वरीची सेवा केली..प्रश्न 4 : ज्ञानेश्वरी सोडून इतर कोणत्या ग्रंथांची सेवा करता?उत्तर : मी शुद्ध संस्कृत भाषेतील उच्चारात संपूर्ण गीता पठण आणि अमृतानुभव या ग्रंथांची परीक्षादेखील दिली आहे. या ज्ञानाचा उपयोग इतरांनाही झाला असून, अनेकांनी माझ्याकडून गीतेतील संस्कृत श्लोकांचे शुद्ध उच्चारण शिकून काशी येथील श्रृंगेरी विद्यापीठाच्या परीक्षा दिल्या आहेत..