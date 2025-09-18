Solapur: सोलापूरमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती; आपत्कालीन मदतीसाठी हेल्पलाइन जारी, 'या' क्रमांकांवर साधा संपर्क

थोडक्यात:सोलापूरमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली असून त्वरित मदतीसाठी आपत्कालीन हेल्पलाइन सक्रिय आहेत.घरांमध्ये पाणी शिरल्यास वीज उपकरणे बंद करून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करणे गरजेचे आहे.कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास अधिकृत क्रमांकांवर त्वरित संपर्क साधावा आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये..Solapur Monsoon 2025: सोलापूर शहरात सलग मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. घरांमध्ये पाणी शिरले असून झाडं पडली आहेत, तसेच नद्या आणि नाले ओसंडून वाहत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेस मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या गंभीर परिस्थितीत त्वरित मदतीसाठी खालील आपत्कालीन संपर्क क्रमांक वापरावे. .महत्त्वाचे आपत्कालीन संपर्क क्रमांक1. सोलापूर महानगरपालिका नियंत्रण कक्ष0217-27294990217-23171002. अग्निशमन विभाग (Fire Brigade)101 (थेट संपर्क)0217-2317299.Women Health: पाळी, गरोदरपणा आणि रजोनिवृत्तीचा स्त्रियांच्या आतड्यांवर परिणाम; वाचा डॉ. राकेश पटेल यांचे सविस्तर मार्गदर्शन.3. आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष- 1077 (टोल-फ्री)- 0217-26229114. पोलीस मदत- 100 (नियंत्रण कक्ष)- 112 (सिंगल इमर्जन्सी हेल्पलाइन)5. वैद्यकीय मदत / रुग्णवाहिका सेवा- 108 (एम्ब्युलन्स)- 102 (आरोग्य सेवा).नागरिकांनी अशी घ्यावी काळजी- घरात पाणी शिरल्यास लगेच वीज उपकरणे बंद करा.- शक्य असल्यास सुरक्षित आणि उंच ठिकाणी स्थलांतर करा.- कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास वरील संपर्क क्रमांकांवर लगेच फोन करा.- अफवांवर विश्वास न ठेवता फक्त अधिकृत माहितीवरच भर द्या..Family Travel Tips: फॅमिलीसोबत प्रवासात निघालात? डिहायड्रेशनपासून बचावासाठी ही फळं सोबत ठेवा!.FAQsQ1: सोलापूरमध्ये पूर परिस्थितीत कोणकोणते आपत्कालीन संपर्क क्रमांक आहेत? (What are the emergency contact numbers during floods in Solapur?)सोलापूर महानगरपालिका, अग्निशमन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, पोलीस आणि वैद्यकीय मदतीसाठी वेगवेगळे आपत्कालीन क्रमांक दिले आहेत जसे की 101, 100, 108, 1077 इत्यादी.Q2: घरात पाणी शिरल्यास काय करावे? (What should be done if water enters the house?)घरात पाणी शिरल्यास लगेच वीज उपकरणे बंद करावीत आणि शक्य असल्यास सुरक्षित व उंच ठिकाणी स्थलांतर करावे.Q3: आपत्कालीन परिस्थितीत कोणत्या क्रमांकावर संपर्क करावा? (Which number to contact in emergency situations?)आपत्कालीन परिस्थितीत 101 (अग्निशमन), 100 (पोलीस), 108 (रुग्णवाहिका) किंवा स्थानिक महानगरपालिकेचे नियंत्रण कक्ष यापैकी कोणत्याही क्रमांकावर त्वरित संपर्क साधावा.Q4: अफवा पसरवल्यास काय करावे? (What to do if rumors spread?)अफवा पसरवल्यास त्यावर विश्वास ठेवू नये आणि फक्त अधिकृत आणि विश्वसनीय माहिती स्रोतांकडून माहिती घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.