सोलापूर

Solapur: सोलापूरमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती; आपत्कालीन मदतीसाठी हेल्पलाइन जारी, 'या' क्रमांकांवर साधा संपर्क

Solapur Emergency Helpline: सोलापूर शहरात सलग मुसळधार पावसामुळे काही भागांत पूराची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा संकटात त्वरित मदतीसाठी खालील आपत्कालीन संपर्क क्रमांक उपयुक्त ठरतील
Solapur Emergency Helpline

Solapur Emergency Helpline

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. सोलापूरमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली असून त्वरित मदतीसाठी आपत्कालीन हेल्पलाइन सक्रिय आहेत.

  2. घरांमध्ये पाणी शिरल्यास वीज उपकरणे बंद करून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करणे गरजेचे आहे.

  3. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास अधिकृत क्रमांकांवर त्वरित संपर्क साधावा आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये.

Loading content, please wait...
solapur municipal corporation
Solapiur
solapur city
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com