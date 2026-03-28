Solapur : उजव्या ऐवजी डाव्या हाताचं बोट कापलं, चिमुकला सांगत होता तरी महिला डॉक्टरने ऑपरेशन केलं; कुटुंबियांचे आरोप

सरकारी रुग्णालयातील अनागोंदी कारभाराचा फटका एका ६ वर्षीय चिमुकल्याला बसल्याची धक्कादायक घटना आता उघडकीस आलीय. एका चिमुकल्याच्या उजव्या हाताच्या बोटाचं ऑपरेशन करायचं होतं पण डॉ़क्टरांनी चक्क डाव्या हाताचं बोट कापल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे. सोलापुरात पंढरपूरमध्ये ही घटना घडलीय. आता या प्रकरणी प्रशासनाकडून चौकशी केली जाणार आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पंढरपूर उपजिल्हा रुग्णालयात हा धक्कादायक प्रकार घडलाय. एका सहा वर्षीय मुलाच्या उजव्या हाताचं बोट काढायचं होतं. पण महिला डॉक्टरने त्याच्या डाव्या हाताचं बोट ऑपरेशन करून काढलं. कुटुंबियांच्या लक्षात येताच या प्रकरणी संताप व्यक्त करत तक्रार दाखल करण्यात आली. Solapur Case Family Alleges Wrong Operation on Six Year Old Child.चिमुकल्याच्या कुटुंबियांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आलीय. प्रशासनाने महिला डॉक्टरविरोधात चौकशी समिती नेमण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलंय. सहा वर्षीय चिमुकल्यासोबत घडलेला हा प्रकार बेजबाबदारपणाचा कळस आहे..शाहू सुनील दंदाडे या सहा वर्षीय मुलाच्या दोन्ही हाताला सहा बोटं होती. त्यातील उजव्या हाताचं बोट दुखत होतं. त्यामुळे त्यावर शस्त्रक्रिया करून ते काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी पंढरपूर इथल्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं होतं. उपचाराला आल्यानंतर चिमुकल्यानं डॉक्टरांना कोणतं बोट काढायचंय हे सांगितलं असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आलाय..चिमुकल्यानं सांगूनही दुर्लक्ष करत उजव्या हाताऐवजी डाव्या हाताचं बोट डॉक्टरांनी काढून टाकल्याची तक्रार चिमुकल्याच्या कुटुंबियांनी दिलीय. आता या प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आलीय. चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर जे कुणी दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल अशी माहिती वैद्यकीय अधीक्षकांनी दिली आहे.