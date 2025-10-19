साेलापूर हादरलं! 'डोक्यात कुऱ्हाडीचा घाव घालून युवकाचा निर्घृण खून'; गरिबी हटाव झोपडपट्टी क्र. एकमधील घटना..

सोलापूर: दारू पिण्यासाठी पैसे न दिल्याने गरिबी झोपडपट्टी क्रमांक एकमध्ये एकाचा डोक्यात कुऱ्हाडीचे वार करून खुनाची घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना शनिवारी (ता. १८) सायंकाळी घडली. यतिराज दयानंद शंके (वय ३६ रा. गरिबी झोपडपट्टी क्रमांक एक) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.याप्रकरणी आकाश तुळजाराम बलरामवाले व नवल खरे या दोन जणांवर विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. सोलापूर शहरात खुनाची घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे. माहिती समजताच बघ्यांची व प परिसरातील नागरिक व नातेवाइकांची घटनास्थळी गर्दी झाली होती..मृताची पत्नी प्रतीभा शंके यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की घराबाहेर भांडणे सुरू होती. पती यतिराज शंके यास दोन्ही आरोपी हाताने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत होते. आरोपी आकाश यांनी त्याच्या राहत्या घरातील कुऱ्हाड आणून पतीच्या डोक्यात पाठीमागून वार केले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कुऱ्हाडीचा घाव झाल्याने यतीराज शंके यांच्या डोक्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होऊ लागला. यावेळी मित्र विरेश रामपुरे यांनी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तपासणी करून मृत झाल्याचे घोषित केले. घटनेचा अधिक तपास पोलिस अमलदार वरळे करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.