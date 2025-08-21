Solapur IT Park: सोलापुरात लवकरच आयटी पार्क? एमआयडीसीकडून शहराजवळ जागेचा शोध सुरू

थोडक्यात:सोलापूर शहराजवळ आयटी पार्क स्थापन करण्यासाठी एमआयडीसीकडून शासकीय व खासगी जागेचा शोध सुरू आहे.कुंभारी औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव पुन्हा सादर होणार असून त्यात ९६४ हेक्टर जमीन संपादनाचा समावेश आहे.पुणे, विजापूर आणि हैदराबाद महामार्गाजवळील दळणवळणास योग्य जागांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे..विठ्ठल सुतारSolapur: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आयटी पार्कसाठी सुयोग्य जागा निवडीसाठी प्रशासन कामाला लागले आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना जागेचा शोध घेऊन प्रस्ताव देण्याचे आदेश दिले. .कुंभारी औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव यापूर्वी सादर केला होता, तो पुन्हा एकदा सादर करण्यात येईल. शिवाय शहराच्या शेजारील जागांना अधिक प्राधान्य असणार आहे. सोलापूर ते पुणे व सोलापूर ते विजयपूर या महामार्गांच्या जवळ असलेल्या शासकीय व खासगी जमिनींचा शोध घेण्यात येणार आहे..कुंभारी एमआयडीसीचा प्रस्ताव सादर करणारशहरापासून ८ ते १० किमी अंतरावर असलेल्या कुंभारी औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता. वसाहतीसाठी ९६४ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे, त्यासाठी २४ कोटींची मागणी केली होती, पण हा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित राहिला. आता पुन्हा नव्याने हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे..पुणे, विजापूर रस्त्याशेजारील जागेस प्राधान्य...शहरापासून जवळ व रहदारीच्या दृष्टीने योग्य असलेल्या जागेचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे. सुरुवातीस शासकीय जागेस प्राधान्य असेल, शासकीय जागा न मिळाल्यास खासगी जागेचा विचार करण्यात येईल. पुणे, विजयपूर महामार्गाच्या शेजारी असलेल्या जमिनींचा शोध घेण्यात येणार आहे. किमान १०० एकरापासून जास्तीत जास्त जमीन घेण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.कुंभारीच्या जागेच्या जमेच्या बाजूशहरापासून ८ ते १० किमी अंतरावरसोलापूर विमानतळापासून १५ मिनिटांचे अंतरसोलापूर-अक्कलकोट महामार्गउजनी व शेजारील तलावातून पाण्याची उपलब्धता शक्यशहराच्या बाहेर पण शहरापासून जवळील जागा.संगदरी येथील जमिनीच्या जमेच्या बाजूतत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या कार्यकाळात मुस्ती व संगदरी (ता. दक्षिण सोलापूर) याठिकाणीही औद्योगिक वसाहतीसाठी जागा संपादित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. ही प्रस्तावित जागा सोलापूर शहरापासून १५ किमी, सोलापूर-हैदराबाद रस्त्यापासून ३ किमी, बोरामणी विमानतळापासून ५ किमी अंतरावर तर सुरत-चेन्नई महामार्गापासून २ किमी अंतरावर आहे. दळणवळणांच्या दृष्टीने आयटी पार्कसाठी स्वतंत्र अशी जागा असणार आहे. याच्या शेजारीच उद्योजक बाबा कल्याणी यांचा नियोजित भारत फोर्ज कंपनीची जागा उपलब्ध आहे..सोलापूर शहराच्या शेजारी आयटी पार्कसाठी जागा शोधण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी सूचना केली आहे. शासकीय जागेस प्राधान्य असणार आहे, शासकीय जागा उपलब्ध न झाल्यास खासगी जागेचा पर्याय असणार आहे. चिंचोळी औद्योगिक वसाहतीमध्ये ३५ हेक्टर जागा आहे, पण ती एकाच ठिकाणी नसल्याने अडचणी आहेत. योग्य अशा शासकीय जागेचा शोध घेऊन तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात येईल.- शिवाजी राठोड, सहसंचालक एमआयडीसी.FAQs1. सोलापुरात आयटी पार्कसाठी कोणत्या जागेचा विचार केला जात आहे? (Which locations are being considered for the IT park in Solapur?)कुंभारी, संगदरी, मुस्ती आणि चिंचोळी येथील जागांचा विचार सुरू असून शहराजवळच्या दळणवळणास योग्य जागांना प्राधान्य आहे.2. आयटी पार्कसाठी जागा निवडताना काय निकष असतील? (What are the criteria for selecting land for the IT park?)शहराजवळ, महामार्गांजवळ, विमानतळाजवळ आणि पाणी-सुविधा असलेली जागा प्राधान्याने निवडली जाईल.3. कुंभारी औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव काय आहे? (What is the Kumbhari Industrial Area proposal?)९६४ हेक्टर जमिनीचे संपादन करून कुंभारी येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याचा प्रस्ताव पुन्हा सादर केला जाणार आहे.4. जर शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल तर काय पर्याय आहे? (What is the alternative if government land is not available?)शासकीय जागा न मिळाल्यास खासगी जमिनीचा पर्याय विचारात घेतला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.