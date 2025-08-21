सोलापूर

Solapur IT Park: सोलापुरात लवकरच आयटी पार्क? एमआयडीसीकडून शहराजवळ जागेचा शोध सुरू

IT zone Near Solapur: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आयटी पार्कसाठी सुयोग्य जागा निवडीसाठी प्रशासन कामाला लागले आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना जागेचा शोध घेऊन प्रस्ताव देण्याचे आदेश दिले
IT zone Near Solapur
IT zone Near SolapurSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

थोडक्यात:

सोलापूर शहराजवळ आयटी पार्क स्थापन करण्यासाठी एमआयडीसीकडून शासकीय व खासगी जागेचा शोध सुरू आहे.

कुंभारी औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव पुन्हा सादर होणार असून त्यात ९६४ हेक्टर जमीन संपादनाचा समावेश आहे.

पुणे, विजापूर आणि हैदराबाद महामार्गाजवळील दळणवळणास योग्य जागांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे.

Loading content, please wait...
education
MIDC
park
Engineering
educational marathi article
it park

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com