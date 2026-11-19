सोलापूर : मजरेवाडीतील सत्यसाई नगर येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक २५३/१/ब आणि नवीन सर्व्हे क्रमांक ६५/१ मधील प्लॉट क्रमांक ९४ जयश्री वासुदेव कुलकर्णी यांनी सत्यनारायण मल्लय्या कोंडी यांच्याकडून १९८८ मध्ये रीतसर खरेदी केला होता. मात्र, १२ ते १५ वर्षांपासून कुलकर्णी या प्लॉटकडे फिरकल्या नव्हत्या. याच संधीचा फायदा घेत जागा बळकावणाऱ्या रॅकेटमधील एजंटांनी ३३ वर्षांपूर्वीचा खरेदीदस्त मिळवला. फोटोशॉपच्या माध्यमातून दस्तावरील मूळ मालकाचे नाव बदलून त्या आधारे सातबाऱ्यावर नोंद करून घेतली. त्यानंतर अशा प्रकारे एकूण १६ प्लॉट तिसऱ्यांना विकल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.जागा बळकावल्याच्या या प्रकरणात तौसिफ जब्बार शेख, तौफिक गौस शेख आणि हरीस मुसा कुरेशी यांनी जयश्री कुलकर्णी यांचा खरेदीदस्त सहदुय्यम निबंधक कार्यालयातून मिळवला. संगणकावर फोटोशॉपच्या मदतीने दस्तावरील जयश्री कुलकर्णी यांचे नाव हटवून ‘लिहून घेणार’ म्हणून इब्राहिम नबीसो शेख यांचे नाव टाकले. एवढेच नव्हे, तर सत्यनारायण कोंडी यांनी एकूण १६ प्लॉट विकल्याचे दस्तात नमूद केले. या बदललेल्या दस्ताची रंगीत प्रत काढून सातबाऱ्यावर नोंद करण्यासाठी १३ जानेवारी २०२१ रोजी तलाठी कार्यालयात सादर केली..तलाठ्यांनी मूळ दस्ताची मागणी न करताच सहा महिन्यांनी, ८ जून २०२१ रोजी सातबारा उताऱ्यावर नोंद केली. विशेष म्हणजे, दस्तात खरेदीदार म्हणून दाखवलेले इब्राहिम शेख यांचा ५ जुलै २०२० रोजीच मृत्यू झाला होता. सातबाऱ्यावर नोंद झाल्यानंतर एजंटांनी इब्राहिम यांच्या मृत्यूचा दाखला सादर करून त्यांच्या पत्नी फातिमा यांची वारस नोंद करून घेतली. त्यानंतर हरीस कुरेशी याने फातिमा यांच्याकडून कुलमुखत्यारपत्र करून घेतले आणि संबंधित प्लॉट विकून टाकले. या प्रकरणात पोलिसांनी संबंधित तलाठ्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे. जागा बळकावण्याचा हा वेगळाच प्रकार असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...तीन हजारांत तयार केला बनावट मालकसत्यसाई नगरातील प्लॉट क्रमांक २१८ बळकावण्यासाठी अल्ताफ हुसेन म. गौस शेख याने स्वतःच्या नावाऐवजी अत्यंत गरीब असलेल्या नागनाथ सोमा थोरात यांना तीन हजार रुपये देऊन मूळ मालक म्हणून उभे केले. २० रुपयांच्या स्टॅम्पवर बनावट मजकूर तयार करून नागनाथ यांनी १० ऑक्टोबर २००३ रोजी प्लॉट खरेदी केल्याचे दाखवण्यात आले. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नागनाथ थोरात यांनी नोटरी केलेल्या कब्जापावतीद्वारे हा प्लॉट अल्ताफ हुसेन म. गौस शेख यांना विकल्याचे दाखवले. पुढील महिन्यातच अल्ताफने हा प्लॉट इस्माईल हसन शेख यांना विकल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.