Maharashtra Farmers : अतिवृष्टीची भरपाई आज शक्य, सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे अहवाल सादर; दोन टप्प्यात वितरित

सोलापूर : राज्यातील ३३ जिल्ह्यांना सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीचा तडाखा बसला. अतिवृष्टी व महापुरामुळे एकाच महिन्यात तब्बल ५२ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे अहवाल शासनाला सादर झाले असून कृषी विभागाकडूनही एकूण अहवाल रात्री उशिरा राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्यापासून (ता. १८) शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाईची रक्कम वितरित होण्याची शक्यता आहे. .बीड, धाराशिव, सोलापूर, अहिल्यानगर, बुलडाणा, हिंगोली, परभणी, अमरावती, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर अशा जिल्ह्यांना सप्टेंबरमध्ये पूर व अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसला. शेतकऱ्यांची उरलीसुरली आशा पाण्यात वाहून गेली. दिवाळीपूर्वी बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व मंत्र्यांनी दिले. पण, अजूनही २० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना दमडीही मिळालेली नाही. आज वसुबारसेने दिवाळीची सुरवात झाली असून उद्या (शनिवारी) धनत्रयोदशी आहे. अतिवृष्टी, पुरामुळे बाधितांची दिवाळी आनंदात जावी, यासाठी धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर भरपाईची रक्कम बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, असे कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..पंचनाम्यांचे अहवाल सादर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या याद्या (बॅंक खाते क्रमांकासह) अपलोड करण्याचे काम देखील जिल्हास्तरावर युद्धपातळीवर सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तशा सूचना सर्व महसूल कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. जेणेकरून दिवाळी संपण्यापूर्वी सर्व बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल हा हेतू आहे..निलेश घायवळ पुरता अडकला! पुणे पोलिसांची कारवाई | Nilesh Ghaiwal, Pune Crime News | Sakal News.'एसडीआरएफ'मधूनही मदतकृषी व मदत व पुनर्वसन विभागातील अधिकाऱ्यांचे काम शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. नजर अंदाज अहवाल आणि पंचनामे अंतिम झाल्यानंतरचे एकूण बाधित क्षेत्र याचा अहवाल कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला पाठविला. आता दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंतची मदत 'एनडीआरएफ'मधून तर वाढीव एक हेक्टर क्षेत्राची मदत राज्य सरकार 'एसडीआरएफ'मधून देणार आहे..राज्य सरकारला अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झाल्याचा अहवाल पाठविण्यात आला आहे. त्यात दोन हेक्टर व दोन हेक्टर क्षेत्रावरील बाधित शेतकऱ्यांची माहिती स्वतंत्र देण्यात आली आहे. दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंतची मदत केंद्राकडून तर त्यावरील मदत राज्य सरकारकडून मिळणार आहे.- शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर.पंचनामे अहवालाची स्थितीबाधित जिल्हे - ३३एकूण बाधित क्षेत्र - ५२.३९ लाख हेक्टरभरपाईची अपेक्षित रक्कम - ६,५०० कोटी रुअंदाजे बाधित शेतकरी - ६९.२० लाख.