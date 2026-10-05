१६ वर्षांचा संसार, पत्नीने अचानक सोडलं; पतीनं केलं गाढविणीशी लग्न, प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी

एका पतीने पत्नी परत मिळावी यासाठी गाढविणीशी लग्न करत अनोखं आंदोलन केलंय. तब्बल १६ वर्षांचा संसार अचानक मोडल्याने वैफल्यग्रस्त पतीनं हे आंदोलन करत प्रशासनासह सर्वांचंच लक्ष वेधू घेतलंय. थेट गाढविणीसोबत प्रतिकात्मक विवाह करून अनोखा निषेध नोंदवला आहे. सोलापूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील पूनम गेट व जिल्हा परिषद गेटसमोर हा आगळावेगळा विवाह झाला. याचे फोटो आणि व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पीडित पती दीपक सूर्यवंशी (मूळ रा. पुणे, सध्या रा. सोलापूर) यांचे १६ वर्षांपूर्वी लग्न झालं. सध्याच्या परिस्थितीत पैसा, जमीन, नोकरी असलेल्यांचेही लग्न होत नाही. तरीही केवळ देवाच्या कृपेनं १६ वर्षांपूर्वी मुलगी भेटली आमि लग्न झालं. १६ वर्षे प्रामाणिक संसार केला. पण पत्नी पूजा सूर्यवंशी अचानक कल्पना न देता सोडून गेली. पत्नी सोडून जाण्याला मेहुणा गणेश साळुंखे आणि मंगळवेढ्यातील माजी नगरसेवक असल्याचा आरोप पती दीपक यांनी केलाय..२ केंद्रीय मंत्र्यांचा पत्ता कट होणार, मोदी कॅबिनेटमध्ये फेरबदलाच्या चर्चांना उधाण; ५ जागा रिक्त, आप-शिवसेनेला संधी?.पत्नी पूजा सूर्यवंशी ही कुठलीही पूर्वकल्पना न देता अचानक त्यांना सोडून निघून गेली. यामागे त्यांचे मेव्हणे गणेश साळुंखे आणि मंगळवेढ्यातील माजी नगरसेवक सोमेश यावलकर यांचा हात आहे. त्यांच्याच सांगण्यावरून पत्नीने आपल्याला दूर करून संसार मोडल्याचा गंभीर आरोप दीपक यांनी केला आहे. पत्नी परत यावी आणि संसाराला न्याय मिळावा यासाठी दीपक सूर्यवंशी मागील अनेक दिवसांपासून धरणे आंदोलन करत आहेत. तरीही प्रशासनाकडून याची कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने अखेर त्यांनी 'गाढवाचे लगीन' हे प्रतिकात्मक आंदोलन केले..एका तासाच्या लक्षवेधी आंदोलनात रीतसर मंगलाष्टके म्हणून आणि गाढविणीच्या गळ्यात पुष्पहार अर्पण करून विवाह पार पाडण्यात आला. या आंदोलनाच्या ठिकाणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची छायाचित्रे ठेवण्यात आली होती. १६ वर्षांचा प्रामाणिक संसार करूनही मोडला गेल्याने माझा दोष काय? प्रामाणिक संसार करणाऱ्याला हेच उत्तर का? असा सवाल विचारत दीपक सूर्यवंशी यांनी विचारलं. तसंच प्रशासनाने जागे होऊन आपल्याला न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.