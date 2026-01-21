Solapur Election: वाढत्या निवडणूक खर्चातही राजकीय पक्षांची भक्कम तयारी; मंगळवेढ्यात तालुक्यातील निवडणूक रंगणार दमदार

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली असून सध्या वाढत्या निवडणूक खर्चात देखील पण निवडणूकीसाठी विक्री झालेल्या अर्जाची संख्या पाहता राजकीय सत्तेत वाटा सगळ्यांनाच हवा आहे अशा परिस्थितीत कोण कुणाशी युती करणार हे येत्या दोन दिवसात स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने विक्रमी अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे..नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत सत्ता मिळूनही भाजपला नगराध्यक्ष करण्यात अपयश आल्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपची अवस्था दूध पोळले,ताक फुकून प्यावे लागेल अशा परिस्थितीमुळे तालुक्यात आ. समाधान आवताडे व प्रशांत परिचारक यांचा गट एकत्र येऊन ही निवडणूक लढवणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले. परिचारक समर्थकांसाठी दामाजीनगर गट व तीन पंचायत समिती गण देण्यात आल्याची चर्चा सध्या तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..Akola Election : अकोला नगरपरिषदेवर यंदा कमळ फुलले; राष्ट्रवादी-सेना गटांना मोठा धक्का; मतदारांनी अपेक्षाभंग केला!.मात्र नगरपालिकेवर भगीरथ भालके व बबनराव अवताडे समर्थकानी नगरपालिकेवर वर्चस्व प्रस्थापित केले असले तरी स्वीकृत नगरसेवक निवडण्यावरून दोघांचा झालेला बेबनाव हा आगामी निवडणुकीवर परिणाम करणारा आहे.त्यामुळे सध्या तरी भगीरथ भालके यांनी चारही गटातील आपापल्या समर्थकाशी चर्चा सुरू आहे सोबतीला भैरवनाथ उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत यांना देखील घेतले जाणार असल्याची चर्चा आहे तर बबनराव अवताडे यांनी पर्याय व्यवस्था म्हणून राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष लक्ष्मण ढोबळे यांना सोबत घेऊन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची नुकतीच भेट घेतली. सध्या या वेगवेगळ्या नेत्यांच्या परस्पर भेटी आणि युतीमुळे सध्या भाजप, शिवसेना आणि आघाडी अशी तिरंगी लढतीची शक्यता तालुक्यात निर्माण झाली..स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नऊ वर्षानंतर होत आहेत त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे प्रश्न पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अंतर्गत बांधकाम, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य या विभागाशी लोकांचे प्रश्न असल्यामुळे या निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान आरोप प्रत्यारोप होणार आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थेत गेली चार वर्षे ग्रामीण जनतेला अनेक प्रश्नाला सामोरे जावे लागले. विशेषतः शिक्षण विभागातील शिक्षकांची रिक्त पदे,डमी शिक्षक, आरोग्य विभागाचे प्रश्न आहेत आरोग्याची रिक्त पदे, कर्मचारी मुख्यालयात न राहणे,बांधकाम होऊनही बंद असलेली आरोग्य उपकेंद्रे, जलजीवन मध्ये तालुक्याला कोठ्यावधीचा निधी मिळाला मात्र प्रत्यक्षात जनता मात्र नळाच्या पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहे..कृषी संवर्धन विभागात देखील रिक्त पदाचा फटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे दक्षिण भागातील भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा देखील बंद आहे घरकुलाच्या वाढीव 50 हजाराचा निधीचा प्रश्न आहे. शिवाय तालुक्यातील बेघरांना अद्याप गायरान मध्ये जागा मिळाली नाही ते घरकुल लाभार्थी अद्याप जागेच्या प्रतीक्षेत आहेत याशिवाय मनरेगाच्या विहिरीचा प्रश्न आहे या सर्व प्रश्नावर ग्रामीण जनतेला गेली चार वर्षे अनेक संकटाला सामोरे जावे लागले. अशा परिस्थितीत या निवडणुका या काही राजकीय नेत्यांच्या भवितव्याच्या तर काही राजकीय नेत्यांच्या अस्तित्वाच्या झाल्या असल्या तरी जनतेला होणारा त्रासावर कोण बोलणार हा प्रश्न मात्र सध्या या निवडणुकीवर अनुत्तरीत आहे सध्या चार जिल्हा परिषद गटात उमेदवार शोधताना सर्वच राजकीय नेत्यांना दमछाक होत आहे सध्या तालुक्यामध्ये समविचारी आघाडीतून शिवानंद पाटीलाच्या रूपाने दामाजीनगर जिल्हा परिषदला चांगला चेहरा होता त्यांनी यापूर्वी आरोग्य व शिक्षण सभापती म्हणून चांगले काम केले होते मात्र त्यांनी ऐनवेळी निवडणुकीतून माघार घेतल्यामुळे सध्या त्या गटांमध्ये नवीन चेहरा शोधावा लागणार आहे..महावीर ठेंगील, रमेश भांजे, श्रीमंत केदार, आमसिद्ध केदार यांची नावे चर्चेला येत आहेत त्याचबरोबर हुलजंती गटांमध्ये भाजपवर लढणारा चेहरा भाजपच्या गळाला लागल्यामुळे या गटात देखील नवीन चेहरा चेहऱ्याचा शोध सुरू आहे त्यासाठी साखर उद्योगातील उद्योजकाच्या पत्नीला आखाड्यात उतरवण्याची शक्यता आहे तर दक्षिण भागातील निर्णायक असलेल्या भोसे गटात सध्या आघाडीतून बसवराज पाटील यांची उमेदवारी निश्चित मानले जात आहे तर त्यांच्या विरोधात माजी सभापती प्रदीप खांडेकर यांना उतरले जात आहे लक्ष्मी दहिवडी गट हा राखीव आहे त्या गटांमध्ये सध्या माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांची कन्या कोमल साळुंखे यांच्या नावाची चर्चा आहे..त्या सध्या राष्ट्रवादीच्या राज्यप्रमुख आहेत तर त्यांच्या विरोधात सध्या मागील समाजकल्याण सभापती शीला शिवशरण त्याचबरोबर भाजपकडून करुणा शिवशरण या नावाची चर्चा आहे त्यामुळे या निवडणुका सध्या पक्षपातळीवर होणार की आघाडी करून होणार या चर्चेबरोबर राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठीवरून निवडणूक तिरंगी लागण्याची शक्यता देखील या निमित्ताने वर्तवली जात आहे. तूर्त मात्र अद्याप उमेदवार निश्चित झालेले नाहीत त्यामुळे निवडणुकीची रंगत उमेदवार निश्चितीनंतर होणार आहे..Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; जिल्हा परिषद गट चार :हुलजंती, भोसे, लक्ष्मी दहिवडी, दामाजी नगरपंचायत समिती गण आठ :- दामाजी नगर, बोराळे, मरवडे, हुलजंती, रड्डे, भोसे, चोखामेळा नगर, लक्ष्म दहिवडीसभापतीचे आरक्षण :- सर्वसाधारण महिला2017 चे पक्षनिहाय बलाबल जि.प. अवताडे गट तीन काँग्रेस एकपंचायत समितीमध्ये काँग्रेस तीन अवताडे गट पाचएकूण मतदार केंद्राची संख्या 189 आणिमतदार संख्या 1 लाख 69 हजार 536. 