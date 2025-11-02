सोलापूर

Solapur Marathon: सोलापूरकर धावले अन्‌ जिंकले! होम मैदानावर पहाटेपासूनच हजारो धावपटू अन्‌ आरोग्यप्रेमी नागरिकांची भरली जत्रा

Solapur Marathon: सोलापूर आणि ‘सकाळ’ हे नाते खूप जुने आहे. ‘सकाळ’तर्फे आयोजित प्रत्येक उपक्रमांना जसा प्रतिसाद असतो, तसाच प्रतिसाद १०- के रन मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी सोलापूरकरांचा मिळाला
Monika Shinde
