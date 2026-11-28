सोलापूर : माहेरून दुचाकी आणि सोन्याची अंगठी आणावी, यासाठी पतीसह सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून एका २८ वर्षीय विवाहितेने टोकाचं पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना सोलापुरात घडली आहे. विशेष म्हणजे, सासरच्या चार जणांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यानंतर अवघ्या ४० मिनिटांतच तिच्या मृत्यूची नोंद झाली. ज्ञानेश्वरी रोहित जाधव (वय २८, रा. पाथरुट चौक, सोलापूर) असं मृत विवाहितेचं नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्ञानेश्वरीचा मे २०२४ ते १२ सप्टेंबर २०२६ या काळात सासरी छळ केला जात होता. तिचं सासर पुण्यातील वानवडी परिसरातील केदारी नगर येथे आहे. माहेरून दुचाकी घेऊन यावी आणि सोन्याची अंगठी आणावी, अशी मागणी पतीसह सासरच्या मंडळींकडून केली जात होती. या मागण्या पूर्ण न केल्याने तिला वारंवार शिवीगाळ आणि दमदाटी केली जात होती. तसेच तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळही होत असल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे..Solapur DCC Bank Result : पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा मास्टरस्ट्रोक! सोलापूर जिल्हा बँकेत भाजपची एकहाती सत्ता; 19 पैकी 18 जागांवर वर्चस्व, मोहिते-पाटील पॅनेलचा दारुण पराभव.या प्रकरणी ज्ञानेश्वरीने शनिवारी (२१ नोव्हेंबर) रात्री ८ वाजून ३५ मिनिटांनी सदर बाजार पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. तिच्या तक्रारीवरून पती रोहित जाधव, सासरे विलास, सासू जयश्री आणि नणंद अश्विनी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ८५, ११५(२), ३५१(२), ३५२ आणि ३(५) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली..मात्र, या घटनेनंतर अवघ्या ४० मिनिटांत म्हणजे रात्री ९ वाजून १५ मिनिटांनी ज्ञानेश्वरीच्या मृत्यूची अकस्मात नोंद पोलिसांकडे झाली. पाथरुट चौकातील राहत्या घरी तिने गळफास घेतल्याचं समोर आलं. हा प्रकार लक्षात येताच तिचे वडील पांडुरंग यांनी तिला तातडीने सोलापुरातील अश्विनी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. मात्र, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं..Solapur Bank Election Winners List : सोलापूर जिल्हा बँकेवर भाजपप्रणित सहकार विकास पॅनेलचा झेंडा; १९ पैकी १८ जागांवर विजय; वाचा विजयी उमेदवारांची यादी.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. सासरच्या मंडळींविरोधात दाखल झालेला गुन्हा आणि विवाहितेच्या मृत्यूची नोंद या दोन्ही प्रकरणांचा पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक पाटील करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.