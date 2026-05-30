Solapur: भीमाकाठ रक्ताळला! प्रेमविवाहातून हत्या ते जमिनीचा वाद; ६ जणांच्या हत्याकांडाचं मूळ ११ वर्षापूर्वीच्या घटनेत

सोलापूर: महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाभागातील गोविंदपूरमध्ये (गोळगी, ता. चडचण, जि. विजयपूर) शुक्रवारी (ता. २९) दुपारी हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून व धारदार शस्त्राने सहाजणांची निघृण हत्या केली. यामध्ये शेतजमीन खरेदी केलेल्या निराळे कुटुंबातील पाचजणांचा समावेश आहे. या हल्ल्यात दोघे जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी विजयपूरच्या बीएलडीई रुग्णालयात दाखल केले. विरोध असतानाही जमीन खरेदी केल्याच्या रागातून हे हत्याकांड घडल्याचा पोलिसांना संशय आहे. अप्पूगौडा लक्कणगौडा गोळगी-पाटील याच्यासह दहाहून अधिक जणांनी हे हत्याकांड केल्याचा पोलिसांना संशय आहे..दुंडप्पा रेवणसिद्धप्पा निराळे (वय ६५), शिवपुत्र रेवणसिद्धप्पा निराळे (वय ५८), चंद्रकांत रेवणसिद्धप्पा निराळे (वय ५५), रजुल शिवपुत्र निराळे (वय २५), समर्थ शिवपुत्र निराळे (वय २३), शब्बीर बाबूसाब अत्तार (व्य ४५, सर्व रा. चडचग, जि. विजयपूर) अशी मृतांची, तर अरविंद यशवंत करणे (वय ७२, रा. दसूर, ता. मंगळवेवा), जेसीबी चालक संदीप भारत माने (वय ३३, रा. कात्राळ, ता. मंगळवेढा, सोलापूर) अशी जखमींची नावे आहेत. या हत्याकांडाने पुन्हा भीमा लाल झाली आहे..Gold Rate Today: सोनं पुन्हा स्वस्त झालं! उच्चांकापासून 22,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचे ताजे भाव .हत्याकांडाचे मूळचडचण पोलिसातील नोंदीनुसार २०१५मध्ये प्रेमसंबंधातून शिवानंद गोळणी पाटील (रा. गोविंदपूर) नावाच्या युवकाची हत्या झाली होती. मृत निराळे कुटुंबीयांनी खरेदी केलेल्या शेतमालकाच्या (रा. निकों, ता. चडचण) मुलीला पळवून नेऊन शिवानंदने विवाह केला होता. काही महिन्यांनी तो पत्नीसह गावात परतला. एकेदिवशी तो दुचाकीवर चडचणला गेला होता. तेथून परतताना निवर्ती रस्त्यावर मुलीच्या भावाने ट्रॅक्टरद्वारे त्या दुचाकीला जोराची धडक देता त्याचा खून केला होता. याप्रकरणी काही आरोपींना शिक्षाही झाली..खुनानंतर या कुटुंबाने गोविंदपूरमधील जमीन सोडून दुसरीकडे स्थलांतर केले. मात्र, ही जमीन कोणी खरेदी करू नये, यासाठी यातील संशयित अप्पुगौडा गोळगी- पाटील वाने दबावतंत्र वापरला. तो झुगारून निराळे कुटुंबीयांनी जमीन खरेदी केली. दरम्यान, ती जमीन पडीक राहिल्याने त्यावर काटेरी झाडे उगवली होती. ती झाडे काढण्यासाठी निराळे कुटुंबीय जेसीबीसह शुक्रवारी शेतात दाखल झाले होते. मात्र, आपला विरोध असतानाही जमीन खरेदी केल्याच्या आणि जुन्या खून प्रकरणातून गोळगी- पाटील याच्यासह साथीदारांनी शेतातील काटेरी झाडे तोडण्यास विरोध केला; तो निराळे कुटुंबीयांनी जुमानला नाही. त्यामुळे दुपारी दोनपासून सायंकाळपर्यंत वाद सुरू होता. निराळे कुटुंबीयांनी न ऐकल्याने गोळणी-पाटील याच्यासह साथीदारांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. त्यातून हे भयावह हत्याकांड घडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.