Solapur News: मोठी धक्कादायक बातमी! ७०० शाळांतील विद्यार्थ्यांचे महिनाभरापासून जेवण बंद, करार संपला अन् ताट रिकामे

सोलापूर: शासनाची कागदोपत्री प्रक्रिया सुरू असताना त्याची किंमत विद्यार्थ्यांना मोजावी लागत आहे. शालेय पोषण आहारासाठी धान्य पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचा करार ९ जूनला संपल्यानंतर नव्या कराराला झालेल्या विलंबामुळे जिल्ह्यातील ७०० हून अधिक शाळांमध्ये पोषण आहार बंद पडला आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे हक्काचे दुपारचे जेवण गेल्या महिनाभरापासून बंद आहे. दरम्यान, करार प्रक्रिया पूर्ण झाली असून दोन दिवसांत नियमित धान्यपुरवठा सुरू होईल, असा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.जिल्ह्यातील ४ हजार ९६ शाळांतील ४.५० लाख विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पोषण आहार पुरवला जातो. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील शाळांना धान्य पुरवठा करणाऱ्या ए. ॲन्ड ए. जे. ट्रेडिंग सर्व्हिसेस प्रा. लि. कंपनीचा करार ८ जून रोजी संपला. त्यानंतर नवीन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीची निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली. .जुलै महिन्यात ही निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कंपनीशी करार झाल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली. जून महिन्यात करार संपल्याने ४ हजार ९६ पैकी ७०० शाळांना जुलै महिन्याचा पोषण आहार मिळालाच नाही. जे धान्य शिल्लक होते, त्यावर काही शाळांमध्ये पोषण आहार देण्यात आला, तर काही शाळांमध्ये लोकसहभागातून विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविण्यात आला..पोषण आहारासाठी धान्य पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचा करार संपला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शाळांचा धान्यपुरवठा ठप्प आहे. जिल्ह्यातील ७०० शाळांकडील धान्य संपले आहे, तर उर्वरित ३,३०० शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवला जात आहे. कराराची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून दोन दिवसांत सर्वच शाळांना धान्य पुरवण्यात येणार आहे.- कादर शेख, शिक्षणाधिकारी.Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.जबाबदारी ठेकेदारावरप्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पहिली ते चौथी व पाचवी ते आठवी या वर्गांतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवला जातो. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्रती किलो दीड रुपये दराने तांदूळ खरेदी करून ते संबंधित शाळांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ठेकेदारांवर आहे. याशिवाय मुगदाळ, मसूर डाळ, हरभरा, चवळी, मटकी, मूग, वाटाणा, तूरडाळ, सोयाबीन तेल, कांदा-लसूण मसाला, हळद पावडर, मीठ, जिरे, मोहरी, मिरची पावडर, गरम मसाला आणि सोयाबीन वडी या साहित्याच्या पुरवठ्याचाही मक्ता संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.