सोलापुरात 12 वर्षाच्या मुलीने दिला बाळाला जन्म; रुग्णवाहिकेतच झाली प्रसूती, बालविवाहाचा धक्कादायक प्रकार उघड

Minor girl gives birth in Solapur ambulance : रायगड जिल्ह्यातील मूळची ही मुलगी सध्या सोलापूरमध्ये राहत होती. सासरी मोलमजुरी करणारे कुटुंब असून गर्भावस्थेदरम्यान ती माहेरी आली होती.
सकाळ डिजिटल टीम
Solapur Minor Pregnancy : सोलापूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवघ्या १२ वर्ष ८ महिन्यांच्या अल्पवयीन मुलीने बाळाला जन्म दिला असून या घटनेमुळे एकच खळबळ (Solapur Shocking News) उडाली आहे. आई आणि नवजात बाळ दोघांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.

