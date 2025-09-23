सोलापुरात 12 वर्षाच्या मुलीने दिला बाळाला जन्म; रुग्णवाहिकेतच झाली प्रसूती, बालविवाहाचा धक्कादायक प्रकार उघड

Solapur Minor Pregnancy : सोलापूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवघ्या १२ वर्ष ८ महिन्यांच्या अल्पवयीन मुलीने बाळाला जन्म दिला असून या घटनेमुळे एकच खळबळ (Solapur Shocking News) उडाली आहे. आई आणि नवजात बाळ दोघांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे..रुग्णवाहिकेतच झाली प्रसूतीमाढा तालुक्यातील ही घटना असून शुक्रवारी सायंकाळी अल्पवयीन मुलीला पोटात वेदना जाणवू लागल्याने तिला माढा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पुढील उपचारासाठी तिला सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात हलवले जात होते. मात्र, वाटेतच रुग्णवाहिकेत प्रसूती झाली. त्यानंतर आई व बाळाला तातडीने शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..दहाव्या वर्षीच झाला विवाहया घटनेनंतर मुलीच्या आईच्या फिर्यादीवरून (Solapur FIR Child Marriage) पोलिसांनी तपास सुरू केला. तपासादरम्यान मुलीचा दहाव्या वर्षीच विवाह लावण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे, वयाच्या १२ व्या वर्षी मुलीने चिमुकलीला जन्म दिला..Yavatmal Crime : धक्कादायक! शिक्षकानेच लुटली विद्यार्थिनीची अब्रू; जबरदस्तीने केला लैंगिक अत्याचार, पीडित मुलगी गर्भवती राहिली अन्....आरोपींवर गुन्हा दाखलया प्रकरणात मुलीचा पती रवींद्र तुकाराम पवार, सासू सुमन पवार, तसेच सासरे आणि मुलीचे वडील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुलीचे वडील आणि सासरे यांच्यावर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. तर, पतीविरुद्ध बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचार कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..सोलापुरात खळबळरायगड जिल्ह्यातील मूळची ही मुलगी सध्या सोलापूरमध्ये राहत होती. सासरी मोलमजुरी करणारे कुटुंब असून गर्भावस्थेदरम्यान ती माहेरी आली होती. या घटनेने परिसरात संताप आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.