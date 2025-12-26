Solapur Cyber Crime : आरटीओ ई-चलानच्या नावाखाली मोबाईल हॅक; ८.४९ लाखांची ऑनलाईन फसवणूक!

मंगळवेढा : फिर्यादीच्या मोबाईल वरून अँटो मेसेज सेंड होवुन त्यातुन YONO sbi अँप हॅक करुन अज्ञात व्यक्तीने त्यावर त्याचा अन्य मो. नंबर रजिस्टर करुन ओटीपी द्वारे पासवर्ड बदलुन फिर्यादीचा मोबाईलचा व अँपचा ताबा घेवून त्याच्या खात्यातून IMPS द्वारे अन्य बँक खात्यावर तसेच क्रेडीट बिल पे करुन ऑनलाईन 8 लाख 49 हजार ,993 रू ट्रान्सफर करत'संगणक प्रणालीद्वारे फसवणुक केल्याप्रकरणी अज्ञात आरोपी/ हॅकर विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला. .या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक नागेश बनकर करत असून याबाबत पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी. नागेश भगवान निंबाळकर मु. पो. खर्डी ता. पंढरपुर 23 डिसेंबर रोजी सकाळी 11.30 वा ते 11 48 वा चे दरम्याण मोबाईल व्हाट्सअप वरती ओळखीच्या विक्रांत दत्तात्रय भोसले रा. धायटी ता. सांगोला जि.सोलापुर यांच्या मो. व्हाट्सअप वरुन एक RTO E- Challan apk 15 MB APK नावाची PDF file आली.आरटीओ ची चलण पावती समजुन ओपन केल्यानंतर समोर माहीती भरण्यासाठी इंग्रजी मध्ये next-next असे आले त्यावेळी मी next next असे करत गेलो.असता शेवटी Pay UPI फोन पे 50/- रु. चार्ज असे आल्याने बॅक करत बाहेर पडला. .Pune Cyber Crime : हडपसरमध्ये सायबर चोरट्यांकडून सव्वा कोटींची फसवणूक; शेअरबाजारात जबरदस्त परतावा देण्याचे आमिष!.त्यानंतर दि. 23 डिसेंबर रोजी स.8.41 वा. मोबाईल चेक केल्यावर your.YONO mobile registeration has been initiated for your sbi account असा मेसेज आल्यानंतर congratulation you hav been successfully registered on YONO mobile app. असा मेसेज आला. त्यानंतर OTP is 392962 for adding benificieary amit असा मेसेज आला. त्यानंतर beneficiary addition request for amit has been received. Activation is under process असा मेसेज आला. त्यानंतर beneficiary addition request for hirtik is under process असा मेसेज 09.45 वा. आला. .परंतु मेसेज अथवा ओटीपी कोणालाही पुढे देत नसल्याने फिर्यादीला शंका आली नाही. त्यानंतर 11.30 वा. OTP is 043969 for fund transfer of Rs. 3 लाख 99 हजार997.0 from ac no x7464 to hirtik ac x9847 असा मेसेज आला. त्यानंतर लगेच 11.31 वाजता OTP is 645981 for fund transfer of Rs 2 लाख 50 हजार from ac xx7464 to amit ac x4129 असा मेसेज आला. त्यांनतर 1930 या सायबर हेल्प लाईनवर फोन करुन माहीती देत असताना मला 11.34 वाजता माझे मोबाईल वरती OTP is 580749 for bill payments of Rs. 1 लाख 50 हजार from ac x7464 to indusind credit card असा मेसेज आला..Kolhapur News : मोबाईल हॅक झाला, ओटीपी गेले... आणि खाते रिकामे! सायबर गुन्ह्यांची नवी धोकादायक लाट.ही सर्व हकीकत मी सायबर हेल्प लाईन वरती सांगितले. व त्यांना माझे अकांऊंट होल्ड करण्यास सांगितले दरम्तान स्टेट बँकेत फोन करुन स्टेटमेंट घेवुन त्याचा आयडी सायबर सेल हेल्पलाईला सांगत खाते होल्ड करण्यास सांगितले. तरीही त्यांनंतर बँक खात्यातुन त्यांनंतर 11.59 वा. मला OTP is 759982 for fund transfer of Rs 4 9 हजार 996 from ac x7464 to assfd ac x 3824 असा मेसेज येवुन कट झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.