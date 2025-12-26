सोलापूर

Solapur Cyber Crime : आरटीओ ई-चलानच्या नावाखाली मोबाईल हॅक; ८.४९ लाखांची ऑनलाईन फसवणूक!

YONO SBI Scam : आरटीओ ई-चलानच्या नावाखाली आलेली APK फाईल उघडल्याने मोबाईल हॅक होऊन ८.४९ लाखांची ऑनलाईन फसवणूक झाली. या प्रकरणी अज्ञात हॅकरविरोधात गुन्हा दाखल असून सायबर पोलिस तपास करीत आहेत.
Mobile Hacked Through Fake RTO E-Challan APK

Mobile Hacked Through Fake RTO E-Challan APK

sakal 

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : फिर्यादीच्या मोबाईल वरून अँटो मेसेज सेंड होवुन त्यातुन YONO sbi अँप हॅक करुन अज्ञात व्यक्तीने त्यावर त्याचा अन्य मो. नंबर रजिस्टर करुन ओटीपी द्वारे पासवर्ड बदलुन फिर्यादीचा मोबाईलचा व अँपचा ताबा घेवून त्याच्या खात्यातून IMPS द्वारे अन्य बँक खात्यावर तसेच क्रेडीट बिल पे करुन ऑनलाईन 8 लाख 49 हजार ,993 रू ट्रान्सफर करत'संगणक प्रणालीद्वारे फसवणुक केल्याप्रकरणी अज्ञात आरोपी/ हॅकर विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Loading content, please wait...
mangalwedha
Cyber Crime
scam
Solapur
fake bank messages

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com