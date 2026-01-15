Solapur Municipal Election : सोलापूर महानगरपालिकेच्या १२० जागांसाठी आज मतदान; ४६ मतदान केंद्रे संवेदनशील घोषित

सोलापूर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज, गुरुवार १५ जानेवारी रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होत आहे. शहरातील साडेनऊ लाखांहून अधिक (सुमारे ९ लाख २४ हजार ७०६) मतदार ५६४ उमेदवारांच्या भवितव्याचा फैसला करणार आहेत. मतमोजणी उद्या, शुक्रवार दि. १६ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. मतदारांनी आपला लोकशाही हक्क बजावावा आणि शांततेत मतदान करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. .शहरात एकूण २६ प्रभाग असून, त्यातील १०२ जागांसाठी ही निवडणूक पार पडत आहे. प्रभागानुसार मतदारांना तीन किंवा चार मते द्यावी लागणार आहेत. प्रभाग क्रमांक १ ते २४ मधील मतदारांना चार मते (प्रत्येकी एका जागेसाठी), तर प्रभाग २५ आणि २६ मधील मतदारांना तीन मते द्यावी लागतील. .यंदा प्रथमच ईव्हीएमचे रंग चार वेगवेगळे असणार आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी ३५३ इमारतींमध्ये एकूण १,०९१ मतदान केंद्र उभारण्यात आले आहेत. यासाठी ३,४९४ बॅलेट युनिट्स आणि १,३६५ कंट्रोल युनिट्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. .मतदान प्रक्रियेची वैशिष्ट्ये:पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मतासाठी बटन दाबल्यानंतर लाल दिवा लागेल, पण बीप आवाज येणार नाही. शेवटच्या (चौथ्या किंवा तिसऱ्या) मतानंतर दीर्घ बीप आवाज येईल, ज्यामुळे मतदान पूर्ण झाल्याचे समजेल.प्रत्येक जागेसाठी नोटा (None of the Above) पर्याय उपलब्ध आहे.मतदान केंद्रांची संख्या प्रभागानुसार बदलते. प्रभाग १७ मध्ये सर्वाधिक २१ केंद्रे, प्रभाग ९ मध्ये १८ केंद्रे आहेत. प्रभाग १ आणि २५ मध्ये प्रत्येकी फक्त ९ केंद्रे आहेत. .४६ मतदान केंद्रे संवेदनशील घोषित करण्यात आली असून, त्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे तैनात आहेत. सुरळीत मतदानासाठी १,२५० स्टेशनरी किट्स आणि २,५०० बॅलेट युनिट कव्हर्सची व्यवस्था केली आहे. २६ आदर्श मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत, ज्यात पर्यावरणपूरक हरित केंद्रे आणि महिला मतदान केंद्रांचा समावेश आहे. .BMC Election: मुंबईतील मतदारांसाठी अलर्ट! मतदानाचे तास कमी केले; नेमकी वेळ काय? वाचा सविस्तर... .कायदा व सुव्यवस्थेसाठी २,७४१ पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे, ज्यात १५१ पोलीस अधिकारी, १,६८० हवालदार आणि एसआरपीएफच्या २ कंपन्या समाविष्ट आहेत.प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक केंद्राध्यक्ष, तीन पोलिंग ऑफिसर, एक शिपाई आणि एक पोलीस कर्मचारी नेमण्यात आला आहे. .महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार, संदीप कारंजे, उपायुक्त आशिष लोकरे आणि सहाय्यक आयुक्त गिरीश पंडित यांच्या माध्यमातून सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.