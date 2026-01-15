सोलापूर

Solapur Mahanagarpalika Election : प्रथमच चार वेगवेगळ्या रंगांच्या ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे. शहरात ३५३ इमारतींमध्ये १,०९१ मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. २,७४१ पोलीस बंदोबस्तासह ४६ संवेदनशील केंद्रांवर सीसीटीव्ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
Solapur Municipal Election : सोलापूर महानगरपालिकेच्या १२० जागांसाठी आज मतदान; ४६ मतदान केंद्रे संवेदनशील घोषित
सोलापूर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज, गुरुवार १५ जानेवारी रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होत आहे. शहरातील साडेनऊ लाखांहून अधिक (सुमारे ९ लाख २४ हजार ७०६) मतदार ५६४ उमेदवारांच्या भवितव्याचा फैसला करणार आहेत. मतमोजणी उद्या, शुक्रवार दि. १६ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. मतदारांनी आपला लोकशाही हक्क बजावावा आणि शांततेत मतदान करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

