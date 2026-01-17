Solapur Municipal Election Results : सोलापुरात भाजपची एकहाती सत्ता, विजयी उमेदवारांची यादी वाचा एका क्लिकवर

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणूक निकालांमध्ये भाजपाने जबरदस्त कामगिरी केली असून सोलापूर महानगरपालिकेत पक्षाने एकहाती बहुमत मिळवले आहे. १०२ जागांच्या या महापालिकेत बहुमतासाठी ५२ जागांची आवश्यकता असताना, भाजपाने तब्बल ८७ जागा जिंकल्या आहेत. यामुळे सोलापूरमध्ये भाजपाचे पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. .विरोधकांच्या एकत्रित आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), मनसे आणि माकप यांनी भाजपाविरोधात एकत्र येऊन लढा दिला होता, पण त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. भाजप : ८७ जागा (प्रभाग १ ते १३, १५ ते १९, २१ ते २४, २५-२६ च्या बहुतांश जागा.)शिवसेना (शिंदे गट): ४ जागा (प्रभाग ७ आणि १६ मधील काही)एमआयएम (AIMIM) : ८ जागा (प्रभाग १४ आणि २० मध्ये पूर्ण ताबा)काँग्रेस (Congress): २ जागाराष्ट्रवादी (अजित पवार गट): १ जागा .प्रभाग १ ते ६, ८ ते १३, १७ ते १९, २१ ते २४ पर्यंत बहुतांश ठिकाणी भाजपाने क्लीन स्वीप केले. प्रभाग ७ मध्ये शिवसेना (शिंदे) ने ३ जागा मिळवल्या, तर प्रभाग १४ आणि २० मध्ये MIM ने आपली ताकद दाखवली. प्रभाग १५, १६ आणि २५ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला थोड्याफार जागा मिळाल्या. .राज्यातील इतर महापालिकांप्रमाणे सोलापूरमध्येही महायुती (भाजप-शिंदे सेना- अजित पवार गट) ची धमाल दिसून आली. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपाला ४९ जागा मिळाल्या होत्या, तर आता त्यांनी स्वबळावरच ८७ जागा जिंकून विक्रमी कामगिरी केली आहे. हे निकाल महाराष्ट्रातील भाजपाच्या वाढत्या प्रभावाचे स्पष्ट द्योतक आहेत. .प्रभागानुसार विजयी उमेदवारांची यादी(प्रभाग – उमेदवाराचे पूर्ण नाव – पक्ष)प्रभाग १• १ अ – गौतम मधुकर कसबे – भाजप• १ ब – राजश्री अंबादास कणके – भाजप• १ क – पूनम प्रभाकर काशीद – भाजप• १ ड – अविनाश महादेव पाटील – भाजप प्रभाग २• २ अ – नारायण दत्तात्रय बनसोडे – भाजप• २ ब – कल्पना ज्ञानेश्वर कारभारी – भाजप• २ क – शालन शंकर शिंदे – भाजप• २ ड – किरण विजयकुमार देशमुख – भाजप प्रभाग ३• ३ अ – राजकुमार पाटील – भाजप• ३ ब – स्वाती दत्तात्रय बडगु – भाजप• ३ क – रंजिता सकलेश चाकोते – भाजप• ३ ड – संजय बसप्पा कोळी – भाजप प्रभाग ४• ४ अ – वंदना अजित गायकवाड – भाजप• ४ ब – विनायक फकीर विटकर – भाजप• ४ क – ऐश्वर्या गणेश साखरे – भाजप• ४ ड – अनंत ज्ञानेश्वर जाधव – भाजप प्रभाग ५• ५ अ – समाधान रेवणसिद्ध आवळे – भाजप• ५ ब – अलका आनंद भवर – भाजप• ५ क – मंदाकिनी तोडकरी – भाजप• ५ ड – बिज्जू संगप्पा प्रधाने – भाजप प्रभाग ६• ६ अ – सोनाली अर्जुन गायकवाड – भाजप• ६ ब – सुनील पांडुरंग खटके – भाजप• ६ क – मृण्मयी महादेव गवळी – भाजप• ६ ड – गणेश प्रकाश वानकर – भाजप प्रभाग ७• ६ अ – अनिकेत पिसे – शिवसेना (शिंदे)• ७ ब – श्रद्धा किरण पवार – भाजप• ७ क – मनोरमा सपाटे – शिवसेना (शिंदे)• ७ ड – अमोल शिंदे – शिवसेना (शिंदे) प्रभाग ८• ८ अ – अमर मारुतीराव पुदाले – भाजप• ८ ब – गीता गोविंद गवई – भाजप• ८ क – बबिता अनंतकुमार धुम्मा – भाजप• ८ ड – गौरीशंकर उर्फ प्रवीण काशिनाथ दर्गोपाटील – भाजप प्रभाग ९• ९ अ – शेखर पांडुरंग इगे – भाजप• ९ ब – कादंबरी प्रकाश मंजेली – भाजप• ९ क – पूजा श्रीकांत वाडेकर – भाजप• ९ ड – मेघनाथ दत्तात्रय येमूल – भाजप प्रभाग १०• १० अ – उज्वला अविनाश दासरी – भाजप• १० ब – दीपिका वासुदेव यलदंडी – भाजप• १० क – सतीश नागनाथ शिरसिल्ला – भाजप• १० ड – प्रथमेश महेश कोठे – भाजप प्रभाग ११• ११ अ – युवराज कोंडीबा सरवदे – भाजप• ११ ब – शारदाबाई विजय रामपुरे – भाजप• ११ क – मीनाक्षी दत्तात्रय कडगंची – भाजप• ११ ड – अजय चंद्रकांत पोन्नम – भाजप प्रभाग १२• १२ अ – सिद्धेश्वर रामलू कमटम – भाजप• १२ ब – सारिका सिद्धाराम खजुर्गी – भाजप• १२ क – अर्चना राजू वडनाल – भाजप• १२ ड – विनायक रामकृष्ण कोंड्याल – भाजप प्रभाग १३• १३ अ – सुनिता सुनील कामाठी – भाजप• १३ ब – अंबिका हनमंतू चौगुले – भाजप• १३ क – सत्यनारायण रामय्या गुर्रम – भाजप• १३ ड – विजय भूमय्या चिप्पा – भाजप प्रभाग १४ (एमआयएम)• १४ अ – अकीला भागानगरी –एमआयएम• १४ ब – असिफ अहमद शेख – एमआयएम• १४ क – वाहिदाबानो शेख – एमआयएम• १४ ड – तौफिक हत्तूरे – एमआयएम प्रभाग १५• १५ अ – श्रीदेवी जॉन फुलारे – भाजप• १५ ब – विजया नागेश खरात – भाजप• १५ क – विनोद धर्मा भोसले – भाजप• १५ ड – चेतन नरोटे – काँग्रेस प्रभाग १६• १५ अ – नरसिंह असादे – काँग्रेस• १५ ब – श्वेता प्रशांत खरात – भाजप• १५ क – कल्पना संतोष कदम – भाजप• १५ ड – प्रियदर्शन साठे – शिवसेना (शिंदे) प्रभाग १७• १७ अ – निर्मला हरीश जंगम – भाजप• १७ ब – भरतसिंग विठ्ठलसिंग बडूरवाले – भाजप• १७ क – जुगनुबाई अंबेवाले – भाजप• १७ ड – रवी शंकरसिंग कैयावाले – भाजप प्रभाग १८• 18 अ – श्रीकांचना रमेश यन्नम – भाजप• 18 ब – राजश्री शिवशंकर दोडमनी – भाजप• 18 क – प्रशांत अनिल पल्ली – भाजप• 18 ड – शिवानंद सिद्रामप्पा पाटील – भाजप प्रभाग १९• १९ अ – कविता हिरालाल गज्जम – भाजप• १९ ब – व्यंकटेश चंद्रय्या कोंडी – भाजप• १९ क – कलावती आनंद गदगे – भाजप• १९ ड – बसवराज रामण्णा केंगनाळकर – भाजप प्रभाग २० (MIM)• २० अ – सफिया चौधरी – MIM• २० ब – अनिसा मोगल – MIM• २० क – अजहर हुंडेकरी – MIM• २० ड – अझरद्दीन जहागीरदार – MIM प्रभाग २१• २१ अ – संगीता शिवाजी जाधव – भाजप• २१ ब – शिवाजी उत्तमराव वाघमोडे – भाजप• २१ क – मंजेरी संकेत किल्लेदार – भाजप• २१ ड – सात्विक प्रशांत बडवे – भाजप प्रभाग २२• २२ अ – दत्तात्रय मरगु नडगिरी – भाजप• २२ ब – अंबिका नागेश गायकवाड – भाजप• २२ क – चैत्राली शिवराज गायकवाड – भाजप• २२ ड – किसन लक्ष्मण जाधव – भाजप प्रभाग २३• २३ अ – सत्यजित सुबोध वाघमोडे – भाजप• २३ ब – आरती अक्षय वाकसे – भाजप• २३ क – ज्ञानेश्वरी महेश देवकर – भाजप• २३ ड – राजशेखर मल्लिकार्जुन पाटील – भाजप प्रभाग २४• २४ अ – मधुसूदन दिनेश जंगम – भाजप• २४ ब – वनिता संतोष पाटील – भाजप• २४ क – अश्विनी मोहन चव्हाण – भाजप• २४ ड – नरेंद्र गोविंद काळे – भाजप प्रभाग २५• २५ अ – सुमन जीवन चाबुकस्वार – भाजप• २५ ब – वैभव हत्तुरे – राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)• २५ क – वैशाली अनिल भोपळे – भाजप प्रभाग २६• २६ अ – संगीता शंकर जाधव – भाजप• २६ ब – दीपक विजय जमादार – भाजप• २६ क – जयकुमार ब्रम्हदेव माने – भाजप 