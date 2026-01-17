सोलापूर

Solapur Municipal Election Results : सोलापुरात भाजपची एकहाती सत्ता, विजयी उमेदवारांची यादी वाचा एका क्लिकवर

BJP Majority Solapur : प्रभाग १ ते ६, ८ ते १३, १७ ते १९, २१ ते २४ मध्ये भाजपाचा क्लीन स्वीप झाला. MIM ने प्रभाग १४ व २० मध्ये संपूर्ण वर्चस्व राखत ८ जागा मिळवल्या.२०१७ मधील ४९ जागांवरून २०२६ मध्ये ८७ जागांपर्यंत भाजपाची भक्कम वाढ दिसून आली.
BJP leaders and supporters celebrate a historic victory after securing an absolute majority of 87 seats in the Solapur Municipal Corporation elections.

BJP leaders and supporters celebrate a historic victory after securing an absolute majority of 87 seats in the Solapur Municipal Corporation elections.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणूक निकालांमध्ये भाजपाने जबरदस्त कामगिरी केली असून सोलापूर महानगरपालिकेत पक्षाने एकहाती बहुमत मिळवले आहे. १०२ जागांच्या या महापालिकेत बहुमतासाठी ५२ जागांची आवश्यकता असताना, भाजपाने तब्बल ८७ जागा जिंकल्या आहेत. यामुळे सोलापूरमध्ये भाजपाचे पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे.

Loading content, please wait...
election
solapur municipal corporation

Related Stories

No stories found.