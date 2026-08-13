Solapur Municipal School: सोलापूर महापालिकेचा धक्कादायक प्रस्ताव; पाणी योजनेसाठी ८० विद्यार्थ्यांच्या दोन शाळा विक्रीच्या तयारीत

सोलापूर : शहरातील प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेचा सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा उभारण्याच्या नावाखाली महापालिकेच्या मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. आता चक्क महापालिकेच्या शाळाही विक्रीच्या यादीत आल्या आहेत. या शाळांचा प्रस्ताव महापौर विनायक कोंड्याल यांनी सुचविला आहे. विशेष म्हणजे, या शाळांमध्ये तब्बल ८० विद्यार्थी शिक्षण घेत असताना सभेच्या अजेंड्यावर त्यांचा विषय अवघ्या दोन ओळींत मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे निधी उभारणीच्या नावाखाली सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेवरच घाला घातला जात असल्याची संतप्त चर्चा सुरू झाली आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .शहरातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेला साडेतीनशे कोटी रुपये स्वनिधी उभा करावा लागणार आहे. त्यासाठी तब्बल सात महत्त्वाच्या जागा बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने सभेपुढे ठेवला आहे. त्यातून विकासकांकडून एकरकमी विनापरतावा प्रीमियम तसेच वार्षिक भाडे मिळविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी महापालिकेची मालमत्ता दीर्घकाळासाठी खासगी विकासकांच्या ताब्यात देण्याचा मार्ग स्वीकारला जात आहे. .परंतु विशेष म्हणजे, पाणीपुरवठा योजनेचा स्वहिस्सा उभारण्याचा याच कारणाचा आधार घेत आता महापालिकेच्या दोन शाळाही विक्री करण्याचा घाट घातला जात आहे. या दोन शाळांमध्ये ८० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिकेच्या इतर सार्वजनिक मालमत्ता या केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून शहराच्या सार्वजनिक गरजांशी निगडित मालमत्ता आहेत. .त्यामुळे पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यावश्यक योजनेसाठी निधी उभारणे गरजेचे असले तरी त्यासाठी महापालिकेच्या मालमत्ता विक्री किंवा दीर्घकालीन बीओटीवर देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी पर्यायी आर्थिक स्रोतांचा विचार करणे आवश्यक आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.शाळेचा विषय दोन ओळीत संपविलाशहराला सुरळीत पाणीपुरवठा मिळणे ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे. मात्र, त्यासाठी महापालिकेच्या दोन शाळा खासगी कंपन्यांच्या घशात घालू नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सभेच्या अजेंड्यावर सात जागा कोणत्या, त्यांचे क्षेत्रफळ व बाजारमूल्य किती, बीओटीचा कालावधी किती असणार, विकासकाकडून किती एकरकमी प्रीमियम पद्धतीने आकारणी याबाबत माहिती दिली गेली आहे. मात्र, या दोन शाळांचा विषय केवळ दोनच ओळींत संपविला आहे. या शाळा विक्रीचा घाट असल्याची चर्चा सुरू असून, या प्रस्तावाने विरोधकांसह भाजप नगरसेवकांना धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.