सोलापूर

Solapur News: 'साेलापूर महापालिका अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांच्याकडे सहा विभागांचे काम'; आयुक्तांकडून जबाबदारीत फेरबदल

Solapur Municipal Corporation Reshuffle: महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी विभाग वाटप करताना फेरबदल केले आहेत. रवी पवार यांच्या जागेवर रुजू झालेल्या अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांच्याकडे घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, विद्युत विभाग, क्रीडा कार्यालय, नगरसचिव कार्यालय, संगणक विभाग, क्षेत्रीय (विभागीय) कार्यालय क्र. ५ व ७ या विभागांचा समावेश केला आहे.
Additional Commissioner Veena Pawar assigned six departments in Solapur Municipal Corporation.

Additional Commissioner Veena Pawar assigned six departments in Solapur Municipal Corporation.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांची पुण्याला बदली झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाच्या कामकाजातही बदल करण्यात आले आहेत. नूतन अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांच्याकडे घनकचरा व्यवस्थापन विभागांसह अन्य सहा विभागांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
administration
Municipal Corporation
district
District Administration
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com