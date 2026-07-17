सोलापूर

MP Praniti Shinde: सोलापूर महापालिका भ्रष्टाचाराचे केंद्र; खासदार प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल, नाले, पाणीपुरवठा, पूल कामे रखडली

MP Praniti Shinde reviews stalled development works: महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचारामुळे नाले, पाणीपुरवठा, पुलांसह नगरोत्थानची कामे ठप्प; प्रणिती शिंदे यांचा प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल
Praniti Shinde Targets Solapur Municipal Corporation Over Stalled Development Works

Praniti Shinde Targets Solapur Municipal Corporation Over Stalled Development Works

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : शहरातील नाल्यांच्या कामांपासून ते पाणीपुरवठा, पुलांची कामे आणि नगरोत्थान योजनेपर्यंत अनेक विकासकामे रखडली असून सोलापूर महापालिका भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनली आहे. लोकांच्या समस्यांशी काहीही देणेघेणे राहिले नसल्याची टीका खासदार प्रणिती शिंदे यांनी गुरुवारी केली.

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