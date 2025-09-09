सोलापूर

Solapur Municipal :'साेलापूर महापालिका निवडणुकीसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच रद्द करा'; ज्येष्ठ नागरिकाची हरकत, सहा दिवसांत केवळ एक सूचना दाखल

Municipal Election Dispute: सोलापूर महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी ३ सप्टेंबर रोजी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत या रचने संदर्भात हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मात्र सहा दिवसांत केवळ एक हरकत महापालिका निवडणूक कार्यालयात दाखल करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी सामान्य लोकांना आर्थिक दृष्ट्या न परवडणारी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करावी अशी हरकत एका ज्येष्ठ नागरिकाने महापालिका निवडणूक कार्यालयाकडे नोंदविली आहे. दरम्यान, ३ ते ८ सप्टेंबर या सहा दिवसांत केवळ एक तक्रार/सूचना दाखल करण्यात आली आहे. हरकत व सूचनाबाबत मोठी उदासीनता असल्याचे चित्र आहे.

