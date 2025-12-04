Solapur Politics : जिल्ह्यात आघाडीचे डावपेच मोडून पक्ष चिन्हावरच निवडणुका - जिल्हाध्यक्ष चव्हाण!

मंगळवेढा : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आघाडी करणाऱ्यांचे राजकीय डावपेच मोडून जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकेच्या निवडणुकीत पक्षाच्या कमळ चिन्ह्यावर उमेदवार उभे करण्यात यशस्वी ठरल्याचा दावा जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी केला. नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी वार्तालाप करत होते.यावेळी राज्य प्रतिनिधी राजेंद्र सुरवसे, शहराध्यक्ष नागेश डोंगरे, सुदर्शन यादव,अंकुश आवताडे,शंकर वाघमारे, सुशांत हजारे, सुशील क्षिरसागर,कपिल हजारे,लहू आवताडे,अजित लेंडवे आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना जिल्हाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले की, नगरपालिका निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी जिल्ह्याच्या बहुतांश तालुक्यामध्ये नगरपालिका निवडणुका या पक्ष चिन्हा ऐवजी आघाडीच्या चिन्हावर लढवण्यासाठी आग्रही होते..मात्र आपण जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करताना आदी राष्ट्र नंतर पक्ष या धोरणातून निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर लढवल्या जाणार असल्याचा संकेत यापूर्वी दिले होते. त्यामुळे ही निवडणूक पक्ष चिन्हावर लढवण्यासाठी आपण आग्रही होतो.तर काही नगरपालिकेच्या निवडणुकीत आम्हाला एक दोन जागा देण्याचा प्रयत्न केला परंतु आम्ही स्वतंत्र बैठक घेऊन कार्यकर्त्याचे मत जाणून घेतले असता ज्यांनी आम्हाला दोन जागा देण्याचा दावा केला त्यांचा त्यांचा गट त्या तालुक्यात तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला.आणि आम्ही सध्या पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या शर्यतीत येऊ शकलो..पालघर जिल्ह्यातील गावोगावी राजकीय हालचालींना वेग.निवडणुकीत उमेदवारी देताना आम्ही सर्व जातीमधील लोकांना संधी देण्याचे काम देखील केले. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी देखील आपणाला पक्ष चिन्हावर निवडणूक लढवण्यासाठी सहमती दिल्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात कमळ चिन्हावर नगरपालिका लढवल्या जाऊ लागल्या त्यामुळे येत्या काही दिवसात जाहीर होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका देखील पक्ष चिन्हावर लढवल्या जातील असेही संकेत त्यांनी यावेळी बोलताना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.