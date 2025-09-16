सोलापूर

Solapur News: सोलापूर काँग्रेसच्या मातृसत्ता हरपली! माजी आमदार निर्मलाताई ठोकळ यांचे निधन

Solapur Congress leader: सोलापूर काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्री आणि माजी आमदार निर्मलाताई ठोकळ यांचे ८६ व्या वर्षी निधन झाले. त्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कन्या आणि महिला नेतृत्वाच्या क्षेत्रातील महत्त्वाची व्यक्ती होत्या
  1. सोलापूर काँग्रेसच्या माजी आमदार आणि जेष्ठ नेत्या निर्मलाताई ठोकळ यांचे ८६ वर्षांच्या वयाने निधन झाले.

  2. त्या महिला नेतृत्व, शिक्षण आणि सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण कार्यकर्त्या होत्या.

  3. त्यांच्या निधनामुळे सोलापूरच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठी हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

