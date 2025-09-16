Solapur News: सोलापूर काँग्रेसच्या मातृसत्ता हरपली! माजी आमदार निर्मलाताई ठोकळ यांचे निधन

थोडक्यातसोलापूर काँग्रेसच्या माजी आमदार आणि जेष्ठ नेत्या निर्मलाताई ठोकळ यांचे ८६ वर्षांच्या वयाने निधन झाले.त्या महिला नेतृत्व, शिक्षण आणि सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण कार्यकर्त्या होत्या.त्यांच्या निधनामुळे सोलापूरच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठी हळहळ व्यक्त केली जात आहे..Nirmalata Thokal Death: काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि सोलापूर शहरातील माजी आमदार निर्मलाताई ठोकळ यांचे आज (१६ सप्टेंबर) वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्या ८६ वर्षांच्या होत्या. त्यांच्या निधनामुळे सोलापूरच्या राजकीय, सामाजिक आणि महिला नेतृत्वाच्या क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे..राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातस्वातंत्र्यसैनिक तुळशीदास जाधव यांच्या कन्या असलेल्या निर्मलाताईंनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात नगरसेविका म्हणून केली. त्या १९७२ साली सोलापूर शहर दक्षिण मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर विधानसभेसाठी निवडून आल्या. १९७२ ते १९७६ या कालावधीत त्यांनी आमदार म्हणून काम पाहिले..Monsoon Diseases: अतिवृष्टीमुळे साथीच्या आजारांचा धोका वाढतोय; तज्ज्ञांनी केले आवाहन.यानंतर, १९८२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री ॲड. बाबासाहेब भोसले यांच्या मंत्रिमंडळात, त्या राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्त झाल्या. त्या काळात त्यांनी महिला हक्क, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक विकास यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये सक्रीय भूमिका बजावली..शैक्षणिक आणि सामाजिक मोठं योगदाननिर्मलाताईंनी राजकारणाबरोबरच शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांमधूनही मोठं योगदान दिलं. अनेक शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी काम केलं. काँग्रेस पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांसाठी त्या नेहमीच मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत होत्या..त्यांचे पार्थिव सोलापूरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाजवळील तोरणा बंगल्यावर अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले असून, आज सायंकाळी ५ वाजता हिंदू स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. सोलापूरच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक वर्तुळात निर्मलाताई ठोकळ यांच्या निधनामुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे..IOB Recruitment 2025: IOB मध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी भरती सुरु; जाणून घ्या पात्रता आणि निवड प्रक्रिया कशी होईल?.FAQs1. निर्मलाताई ठोकळ कोण होत्या? (Who was Nirmalata Thokal?)निर्मलाताई ठोकळ सोलापूरच्या काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्री आणि माजी आमदार होत्या, ज्या महिला नेतृत्व आणि सामाजिक कार्यासाठी प्रसिद्ध होत्या.2. त्यांनी कोणत्या पदावर काम केले? (What positions did she hold?)त्या १९७२ ते १९७६ या दरम्यान सोलापूर शहर दक्षिण मतदारसंघातून आमदार होत्या आणि १९८२ मध्ये विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून कार्यरत होत्या.3. निर्मलाताईंचे निधन कधी आणि कुठे झाले? (When and where did Nirmalata Thokal pass away?)निर्मलाताई ठोकळ यांचे १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी वृद्धापकाळाने निधन झाले.4. त्यांचे अंतिम संस्कार कधी आणि कुठे होणार आहेत? (When and where will the last rites be performed?)त्यांचे अंतिम संस्कार १६ सप्टेंबर सायंकाळी ५ वाजता सोलापूर येथील हिंदू स्मशानभूमीत करण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.