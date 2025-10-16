सोलापूर

Onion Price: कांद्याचा भाव घसरला! 'साेलापूर बाजारपेठेत क्विंटलला केवळ ९०० रुपये; मागील आठवड्याच्या तुलनेत २०० रुपयांची घसरण

Sharp fall in onion prices in Solapur: सोलापूरच्या श्री सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी दीडशेहून अधिक ट्रक कांद्याची आवक झाली. चाळीत साठवलेल्या उच्च दर्जाच्या कांद्याला कमाल २३०० रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला पण हा दर अवघ्या २२ पिशव्यांना मिळाला.
सकाळ वृत्तसेवा
उ. सोलापूर : बाजारात कांद्याच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. मागील आठवड्याच्या तुलनेने २०० रुपयांनी दर कमी झाला आहे. बुधवारी झालेल्या लिलावात कांद्याला अवघा ९०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका दर मिळाला. सध्या बाजारात नवीन कांदा दाखल होत असून, त्याची कवडीमोल दराने त्याची विक्री होत आहे. अतिवृष्टीमुळे नवीन कांद्याचा दर्जा घसरल्याचा हा परिणाम आहे.

