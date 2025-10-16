Onion Price: कांद्याचा भाव घसरला! 'साेलापूर बाजारपेठेत क्विंटलला केवळ ९०० रुपये; मागील आठवड्याच्या तुलनेत २०० रुपयांची घसरण

उ. सोलापूर : बाजारात कांद्याच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. मागील आठवड्याच्या तुलनेने २०० रुपयांनी दर कमी झाला आहे. बुधवारी झालेल्या लिलावात कांद्याला अवघा ९०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका दर मिळाला. सध्या बाजारात नवीन कांदा दाखल होत असून, त्याची कवडीमोल दराने त्याची विक्री होत आहे. अतिवृष्टीमुळे नवीन कांद्याचा दर्जा घसरल्याचा हा परिणाम आहे. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सोलापूरच्या श्री सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी दीडशेहून अधिक ट्रक कांद्याची आवक झाली. चाळीत साठवलेल्या उच्च दर्जाच्या कांद्याला कमाल २३०० रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला पण हा दर अवघ्या २२ पिशव्यांना मिळाला. सरासरी दर मात्र एक हजार रुपयांपेक्षा कमी राहिला. जादाचा दर चाळीत साठवलेल्या जुन्या कांद्याला मिळाला. सध्या बाजारात नवीन कांदा दाखल होत आहे. अतिवृष्टीमुळे या कांद्याचा दर्जा घसरला आहे. यामुळे हा कांदा खरेदी करण्यास ग्राहक इच्छुक नाहीत. .सद्यःस्थितीला कांद्याची मातीमोल दराने विक्री होताना दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या ग्राहकधार्जिण्या धोरणामुळे कांदा उत्पादकाच्या डोळ्यात अश्रू आले आहेत. सद्यःस्थितीला राज्यात साठवणूक केलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात असल्याची माहिती समोर येत आहे. या कांद्याच्या विक्रीचा दबाव बाजारात असल्यामुळेच गेली चार महिने अतिवृष्टी होऊनही कांद्याच्या दरात सुधारणा झाली नाही. अपवाद वगळता ऑगस्ट महिन्यापासून कांद्याच्या दरात सुधारणा होण्यास सुरवात होते. या वर्षी मात्र उत्पादकाच्या पदरी निराशा आली आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.कांदा दराची स्थितीएकूण आवक ः १५ हजार ५७५ क्विंटलकमाल दर ः २३०० प्रतिक्विंटलसरासरी दर ः ९०० प्रतिक्विंटल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.