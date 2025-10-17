केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीचा फटका ! 'साेलापूर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांची दिवाळी अंधारातच'; शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडलं

रोपळे बुद्रूक: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी यंदाची दिवाळी आनंदाची ठरण्याऐवजी चिंतेची ठरली आहे. सततच्या पावसामुळे झालेले नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारात न मिळणारे दर यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. चांगले उत्पादन घेऊनही बाजारपेठेत भाव नसल्याने शेतकऱ्यांना आपला कांदाही कवडीमोल दरात विकावा लागत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांनी यंदाची दिवाळी अंधारातच जाणार आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरावर मोठा परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत बाजारात मालाचा पुरवठा वाढलेला नाही; उलट काही भागात तो कमीच आहे. तरीही निर्यातबंदीमुळे बाजारात खरेदी मंदावली असून, दर घसरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बिहार निवडणुकीचाही काही प्रमाणात परिणाम जाणवत आहे. याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसत आहे..बाजारात अजून बाहेरील व्यापारी आलेले नाहीत. खराब मालामुळे चांगल्या कांद्याच्याही किमती कमी होत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल करणे कठीण झाले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कांदा निर्यातबंदीचा पुनर्विचार करून दर स्थिर ठेवण्यासाठी ठोस धोरण आखणे आवश्यक आहे..एकूणच, कांद्याच्या भावाचा गोंधळ, हवामानातील अनिश्चितता आणि धोरणात्मक निर्णयातील विसंगती या सगळ्यांचा फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या घरातल्या दिव्यांवर पडला आहे. म्हणून यंदाची दिवाळी त्यांच्यासाठी प्रकाशाची नव्हे, तर अंधाराची ठरत आहे, हे नक्की..सोलापूर बाजारपेठेत अजून बाहेरचे व्यापारीच आले नाहीत, त्यामुळे कांद्याला चांगला भाव मिळत नाही. खराब कांद्याच्या भावातच चांगला कांदाही घेतला जातोय.- धनाजी शिंदे, कांदा उत्पादक, रोपळे बुद्रूक, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर.MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.प्रतिक्विंटल हवा दोन हजार रुपये दरसोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नवीन कांद्याला ६०० ते ७०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळतोय. या दरातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च वजा करून नफा राहायचा असेल तर कांद्याला किमान दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळायला हवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.