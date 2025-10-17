सोलापूर

केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीचा फटका ! 'साेलापूर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांची दिवाळी अंधारातच'; शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडलं

Farmers’ Calculations Upset: केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरावर मोठा परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत बाजारात मालाचा पुरवठा वाढलेला नाही; उलट काही भागात तो कमीच आहे. तरीही निर्यातबंदीमुळे बाजारात खरेदी मंदावली असून, दर घसरले आहेत.
Onion farmers in Solapur face financial losses as Centre imposes export ban; Diwali celebrations overshadowed.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
रोपळे बुद्रूक: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी यंदाची दिवाळी आनंदाची ठरण्याऐवजी चिंतेची ठरली आहे. सततच्या पावसामुळे झालेले नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारात न मिळणारे दर यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. चांगले उत्पादन घेऊनही बाजारपेठेत भाव नसल्याने शेतकऱ्यांना आपला कांदाही कवडीमोल दरात विकावा लागत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांनी यंदाची दिवाळी अंधारातच जाणार आहे.

