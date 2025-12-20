सोलापूर

Solapur Crime : अभ्यासात हुशार असलेल्या तरुणाचा सोलापुरात दुर्दैवी अंत; मध्यरात्री दोरीने घेतला गळफास, खोलीत संशयास्पद असं...

Engineering Student Found Dead in Solapur Hostel : सोलापुरातील ऑर्किड कॉलेजच्या वसतिगृहात अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षातील विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली.
सोलापूर : तळेहिप्परगा रोडवरील ऑर्किड कॉलेजमध्ये अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने (Second-Year Engineering Student Dies) गुरुवारी (ता. १८) मध्यरात्री स्वत:च्या खोलीत दोरीने गळफास घेतला. विद्याधर प्रकाश शिंदे (वय २०, रा. सात्रा, कळंब, जि. धाराशिव) असे कॉलेजच्या वसतिगृहात आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे.

