Solapur Crime : अभ्यासात हुशार असलेल्या तरुणाचा सोलापुरात दुर्दैवी अंत; मध्यरात्री दोरीने घेतला गळफास, खोलीत संशयास्पद असं...

सोलापूर : तळेहिप्परगा रोडवरील ऑर्किड कॉलेजमध्ये अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने (Second-Year Engineering Student Dies) गुरुवारी (ता. १८) मध्यरात्री स्वत:च्या खोलीत दोरीने गळफास घेतला. विद्याधर प्रकाश शिंदे (वय २०, रा. सात्रा, कळंब, जि. धाराशिव) असे कॉलेजच्या वसतिगृहात आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे..विद्याधर याचे अकरावी- बारावीचे शिक्षण सोलापुरातच झाले होते. अभ्यासात हुशार असलेल्या विद्याधरला इयत्ता बारावीमध्ये चांगले गुण मिळाले होते. त्यातून त्याला ऑर्किड कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला होता. तो कॉलेजमधील वसतिगृहातच राहायला होता. पहिले वर्ष पूर्ण करून आता तो दुसऱ्या वर्षात शिकत होता. त्याच्या खोलीत चौघेजण राहतात. तिघेही गावी गेले होते. विद्याधर सध्या त्याच्या खोलीत एकटाच होता..Sangli Crime : कुपवाडमध्ये गुन्हेगारावर पाठलाग करून सपासप वार; मान, गळा, डोक्यात कोयता-कुकरीने हल्ला, जुन्या वादातून कृत्य.त्याने गुरुवारी गावी वडिलांना कॉल करून उद्या म्हणजेच शुक्रवारी गावी येणार असल्याचे सांगितले होते. पण, विद्याधरने गुरुवारी मध्यरात्रीच त्याच्या राहत्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. वसतिगृहातील वामन पवार यांना ही बाब समजल्यावर त्यांनी पोलिसांना खबर दिली. त्यानंतर सोलापूर तालुका पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक महेश घोडके यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांना त्याच्या खोलीत संशयास्पद असे काही आढळले नाही..Satara Crime : वाईतील दोन सराईत गुंड सातारा जिल्ह्यातून तडीपार; खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोऱ्यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यात सहभाग.पोलिसांनी त्याचा मोबाईल ताब्यात घेतला आहे. बेशुद्धावस्थेत विद्याधरला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले, पण त्याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला होता. रुग्णालयात विद्याधरच्या कुटुंबीयांनी मोठी गर्दी केली होती. मृतदेहाची उत्तरीय चाचणी करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. सात्रा (ता. कळंब) या गावी त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पोलिस उपनिरीक्षक महेश घोडके हे विद्याधरच्या आत्महत्येमागील कारणांचा शोध घेत आहेत. त्याच्या रूममधील इतर विद्यार्थ्यांकडेही चौकशी केली जाणार आहे.