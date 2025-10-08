सोलापूर
Solapur Crime:'नवी दुचाकी घेताना चोर सापडला'; पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या; मित्रांनीच चोरले पाच लाख रुपये
Thief Caught While Buying New Bike: रविवार पेठेतील प्लॉटिंगच्या तरुण व्यावसायिकाच्या घरातून पाच लाख रुपये चोरीला गेले होते. त्यांच्या घरात सतत कोणी ना कोणी कामानिमित्त येत असल्याने घर नेहमीच उघडे असायचे. ही संधी साधून कोणीतरी रोकड चोरली असावी, असा त्यांचा संशय होता.
सोलापूर : मित्राच्या घरी पतंग उडविण्यासाठी गेल्यावर एका अल्पवयीन मुलाची कपाटातील पैशावर नजर पडली आणि दोघांनी मिळून प्लॅन केला. बाकीचे दोघे त्या घरातील मुलाला पतंग उडविण्याच्या बहाण्याने घराच्या छतावर न्यायचे. दोन-तीन दिवसांत दोघांनी घरातील पाच लाख रुपये लंपास केले होते. काही दिवसांनी ते नवी दुचाकी घ्यायला शोरूमला गेले आणि पोलिसांच्या तावडीत सापडले.