Solapur Police : पोलीस अधीक्षकांनी केली विकसित गाव अभियानांतर्गत बायोगॅस संयंत्र व विविध प्रकल्पांची पाहणी

Solapur News : सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी सांगोला तालुक्यातील मानेगाव येथील बायोगॅस, सौर ऊर्जा आणि वृक्षारोपण प्रकल्पांची पाहणी करून, ‘विकसित गाव अभियान’ अंतर्गत १०० गावांना बायोगॅस उपलब्ध करून गुन्हेगारीमुक्त व ‘मॉडेल व्हिलेज ऑफ इंडिया’ बनवण्याचा संकल्प केला आहे.
दत्तात्रय खंडागळे :
Updated on

सांगोला : सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी विकसित गाव अभियानांतर्गत सांगोला तालुक्यातील मानेगाव येथे उभारण्यात आलेल्या बायोगॅस संयंत्रासह वृक्षारोपण व सोलर प्रकल्पांची पाहणी केली.

