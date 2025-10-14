Solapur Police : पोलीस अधीक्षकांनी केली विकसित गाव अभियानांतर्गत बायोगॅस संयंत्र व विविध प्रकल्पांची पाहणी

सांगोला : सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी विकसित गाव अभियानांतर्गत सांगोला तालुक्यातील मानेगाव येथे उभारण्यात आलेल्या बायोगॅस संयंत्रासह वृक्षारोपण व सोलर प्रकल्पांची पाहणी केली..मानेगाव हे सांगोला तालुक्यातील दुष्काळी भागातील गाव असून, येथे नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे शाश्वत विकासाच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आले आहे. पाहणी दरम्यान अतुल कुलकर्णी यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष बायोगॅस संयंत्राची कार्यपद्धती जाणून घेतली. संयंत्राविषयीची माहिती बारामती इको सिस्टीम्स अँड टेक्नोलॉजी प्रा. लि. चे संचालक अभिमन्यू नागवडे यांनी दिली. या वेळी बोलताना अतुल कुलकर्णी म्हणाले, “विषमुक्त शेती करायची असेल आणि इंधन खर्चात बचत करायची असेल, तर प्रत्येक शेतकऱ्याने बायोगॅस यंत्र बसवणे आवश्यक आहे. मानेगावसारख्या गावांत ‘जलतारा प्रकल्प’ उभा राहिल्यानंतर पाण्याची समस्या कायमची दूर होईल.”\r.Eknath Shinde तात्काळ अधिकाऱ्याला फोन केला अन्.. पुढे बघा काय घडलं? | Pune News | Sakal News.त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या ‘विकसित गाव अभियान’ अंतर्गत १०० गावांतील शेतकऱ्यांना बायोगॅस संयंत्र उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम सुरू आहे. या संयंत्रांमधून तयार होणाऱ्या स्लरीचा वापर करून सेंद्रीय शेती, विषमुक्त भाजीपाला व फळउत्पादन साध्य करणे हे उद्दिष्ट असून, त्यातून गावांची आर्थिक स्थिती सुधारून गुन्हेगारीमुक्त गाव निर्माण करणे हा अभियानाचा मुख्य हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. .भविष्यात या गावांना “मॉडेल व्हिलेज ऑफ इंडिया” म्हणून विकसित करण्याचाही त्यांनी संकल्प व्यक्त केला. या कार्यक्रमास मंगळवैढा उपविभागीय पोलीस अधिकारी बसवराज शिवपुजे, सांगोल्याचे पोलीस निरीक्षक विनोद घुगे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पवन मोरे, संचालक अभिमन्यू नागवडे, आदर्श शिक्षक निरंजन देशमुख, अस्तित्व संस्थेचे अध्यक्ष शहाजी गडहिरे, तसेच सरपंच ताई बाबर, पोलिस पाटील जयसिंग मोरे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.