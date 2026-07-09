Solapur Crime: धरणग्रस्त जमिनीचा बेकायदा व्यवहार; न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दुसऱ्यालाच विक्री, २४ जणांवर गुन्हा

सोलापूर : धरणग्रस्त जमिनीची बेकायदा खरेदी करून फिर्यादी कृष्ण कन्हैयादास शरदचंद्र देशमुख (रा. मंत्री चंडक, सोलापूर) यांना एकाने जीवे मारण्याची धमकी दिली. यात फिर्यादीसोबत मूळ करार होऊनही मालकाने न्यायालयाचा आदेश डावलून जमीन दुसऱ्यालाच विकली. या प्रकरणी २४ जणांविरुद्ध सलगर वस्ती पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. यात पंडित विरूपाक्ष शेटे हा अटकेत असून न्यायालयाने त्यास उद्यापर्यंत (गुरुवार) पोलिस कोठडी ठोठावली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सोलापूर शहराजवळील भाटेवाडी येथे वाडकर यांची जमीन आहे. धरणग्रस्त असल्याने त्यांना शासनाकडून त्याठिकाणी जमीन मिळाली होती. पण, २०१२ मध्ये वाडकर यांनी फिर्यादी कृष्ण कन्हैयादास देशमुख यांना जमीन विकायची म्हणून विक्रीचा करार केला. मात्र, वाडकर यांनी करार डावलून फिर्यादीस जमिनीची खरेदी दिली नाही. यावर कृष्ण कन्हैयादास यांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने करारपत्रानुसार दोन महिन्यांत फिर्यादीस जमीन खरेदी करून देण्याचा आदेश दिला..दरम्यानच्या काळात जमिनीचा व्यवहार त्रयस्थ व्यक्तीसमवेत करू नये, असेही कोर्टाचे आदेश होते. तरीपण, वाडकर यांनी न्यायालयाचा आदेश डावलून पंडित विरूपाक्ष शेटे यांना जमीन विकली. खरेदीखत झाल्यानंतर शेटे उताऱ्यावरील नोंदीसाठी तलाठ्यांकडे गेले. त्यावेळी फिर्यादी देशमुख यांनी हरकत घेतली, त्यामुळे शेटे यांची उताऱ्यावर नोंद लागली नाही..तरीपण, शेटे काही जणांना घेऊन शेतात गेला आणि नांगरणी करून जमिनीचा जबरदस्तीने ताबा घेतला, असेही फिर्यादीत नमूद आहे. फिर्यादी देशमुख त्याठिकाणी गेल्यावर त्यांना २२ ते २४ जणांनी अडविले. तिघांनी गच्ची पकडली आणि पंडित शेटे याने फिर्यादीस जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यावरून हा गुन्हा दाखल झाला आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.‘या’ १४ जणांविरुद्ध गुन्हाजमिनीचा बेकायदा कब्जा घेतल्याप्रकरणी शिवराम वाडकर, शंकर लक्ष्मण वाडकर, रामचंद्र कोंडिबा वाडकर, गणपत वाडकर, सदाशिव राघू वाडकर, मोहन दगडू वाडकर, पंडित शेटे, केदार शेटे, अमोल लकडे, युवराज जानकर, सोनाली भोसले, अनिल गुजरे, नीलेश धुमाळ व पाटील याच्यासह अन्य आठ ते दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीशैल गजा तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.