Solapur Politics: काँग्रेसची २० जणांची पहिली यादी जाहीर; पाहा उमेदवारांची नावे

Congress Releases First Candidate List for Solapur: महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने २० उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे
सकाळ वृत्तसेवा
Congress Releases First Candidate List for Solapur: महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने २० उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. त्यात एक माजी महापौर, माजी महापौर आरिफ शेख यांची मुलगी, शहराध्यक्ष यांच्यासह नऊ माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे.

