Solapur Politics: काँग्रेसची २० जणांची पहिली यादी जाहीर; पाहा उमेदवारांची नावे

Congress Releases First Candidate List for Solapur: महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने २० उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. त्यात एक माजी महापौर, माजी महापौर आरिफ शेख यांची मुलगी, शहराध्यक्ष यांच्यासह नऊ माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे..काँग्रेसने महाविकास आघाडी होण्याची वाट न पाहता पहिली यादी जाहीर करून आघाडी घेतली आहे. महाविकास आघाडीने अंतिम जागा वाटप केले असून, त्यात काँग्रेसच्या वाटास ४५ जागा आल्या आहेत. आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला २०, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला ३० तर माकपला ८ जागा सोडण्यात आल्या आहेत. इतर पक्षांकडून अद्याप उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली नाही..महापालिकेच्या १०२ जागांसाठी येोया १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीयांकडून उमेदवारी यादीवर शेवटचा हा फिरवला जरा आहे. भाजपची यादी पहिल्यांदा जाहीर होईल, असे वाटत असतानाच कमिसने बाजी मारली आहे, एकीकडे महाविकास आघाडीसंदर्भात बोलणी सुरू असतानाय काँग्रेसने आपल्या उमेदवारांना प्रचाराला अधिकसा वेळ मिळावा, यासाठी पहिली यादी जाहीर केली आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आता सोमवार व मंगळवार शेवटचे दोनच दिवस उरले आहेत. यामुळे उर्वर्षीसा २५ जणांची यादी रविवारपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पासाठी महायुतीकडून उमेदवारी यादी जाहीर होण्याची प्रतीक्षा राहणार आहे..प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पर्याच्या अध्यक्षतेखाली निवड मंडळाच्या बैठकीत सोलापूरच्या मादीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार सोलापूर महापालिकेसाठी काँग्रेसने २० जणांची पहिली यादी जाहीर केली. पहिल्यास यादीत शहराध्यक्ष चेतन नरोटे, माजी महापौर संजय हेगगडी, माजी आमदार प्रकाश पत्लगुलवार यांची सून सीमा पलगुलवार, माजी महापौर आरिफ शेख पांच्या पत्नी सवा परवीन शेख यांचा समावेश आहे.काँग्रेस पक्षाची प्रभागनिहाय यादी...प्रभाग ९ (अ) दत्तू नागप्पा बंदपट्टे, प्रभाग ११ (ड): धोंडप्पा तोरणगी, प्रभाग ११ (ब): सबा परवीन आरिफ शेख, प्रभाग १४ (ब) शोएब अनिसूर रेहमान महागामी, (ड) बागवान खलिफा नसीम अहमद बशीर अहमद, प्रभाग १५ (क): चेतन नरोटे, (ड) मनीष व्यवहारे, प्रभाग १६ (ब): फिरदोस पटेल, (क) सीमा यलगुलवार, (ड) नरसिंग कोळी, प्रभाग १७ (अ): शुभांगी लिंगराज, (ब) परशुराम सतारेवाले, (ड) वहीद अब्दुल गफूर बिजापुरे, प्रभाग २० (अ): अनुराधा सुधाकर काटकर, प्रभाग २१ (अ) प्रतीक्षा प्रवीण निकाळजे, (क) किरण शीतलकुमार टेकाळे, (ड) रियाज हुंडेकरी, भाग २२ (अ) संजय हेमगड्डी, (क) राजनंदा डोंगरे, प्रभाग २३ (ब) दीपाली शहा..ठाकरे गटाच्या कोट्यातून मनसेला जागामविआचे जागावाटप शनिवारी दुपारी बैठकीनंतर अंतिम करण्यात आले. यात काँग्रेसला सर्वाधिक ४५, शिवसेना (उबाठा) पक्षास ३०, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) २० तर माकपला ८ जागा देण्यात आल्या आहेत. ठाकरे गटाच्या कोट्यातून मनसेला जागा सोडण्यात येणार आहेत..