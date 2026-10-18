Solapur Politics : ऐन मतदानाच्या तोंडावर शरद पवारांना सर्वात मोठा धक्का; सोलापुरातील ३ आमदारांचा थेट भाजपला पाठिंबा, नेमकं काय घडलं?

सोलापूर :पुणे विभाग पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठा राजकीय तडाखा बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे निष्ठावंत मानले जाणारे आमदार थेट भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) प्रचारात उतरल्याचे समोर आले आहे. .सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा, माळशिरस आणि सांगोला या तीन विधानसभा मतदारसंघांतील आमदारांनी भाजप महायुतीच्या उमेदवारांना पाठिंबा जाहीर केल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलून गेली आहेत..पवारांचे आमदार थेट भाजपच्या मेळाव्यातस्थानिक पातळीवरून समोर आलेल्या माहितीनुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे आयोजित भाजप महायुतीच्या प्रचार मेळाव्यात शरद पवार गटाचे करमाळ्याचे आमदार नारायण आबा पाटील यांनी उघडपणे हजेरी लावली. भाजप नेते आणि माजी मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत आमदारांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे आघाडीच्या नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत..दसऱ्यापासून ३ राशींना अच्छे दिन? धनलाभासह नव्या संधींचे संकेत.या तीन आमदारांच्या भूमिकेमुळे राजकीय उलथापालथ :नारायण आबा पाटील (करमाळा) : शरद पवार गटाचे आमदार असूनही त्यांनी भाजपच्या प्रचार व्यासपीठावर जाऊन महायुतीच्या उमेदवाराला जाहीर साथ दिली.उत्तमराव जानकर (माळशिरस) : स्थानिक राजकीय गणिते आणि संघर्षातून त्यांनी भाजप उमेदवाराच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.डॉ. बाबासाहेब देशमुख (सांगोला) : शेकाप आणि महाविकास आघाडीचे समर्थक आमदार असतानाही त्यांनी भाजप महायुतीला मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे..आगामी विधानसभेआधीच नव्या समीकरणांची नांदी?भाजप नेते जयकुमार गोरे यांनी या पाठिंब्याची पुष्टी करत तीनही आमदारांचे आभार मानले आहेत. स्थानिक विकासकामांचा निधी, दुष्काळी भागातील सिंचनाचे प्रश्न आणि मतदारसंघातील अंतर्गत राजकीय हितसंबंधांमुळे या आमदारांनी पक्षीय सीमारेषा ओलांडून भाजपच्या पारड्यात वजन टाकल्याचे बोलले जात आहे. .Tukaram Munde Viral Video : तुकाराम मुंढेंचा VIDEO व्हायरल; ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याच्या मागणीशी संबंध काय?.ऐन पदवीधर निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे काही दिवस उरले असताना शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्यातच त्यांच्या आमदारांनी भाजपचा हात धरल्यामुळे, आगामी विधानसभा निवडणुकीत सोलापूर जिल्ह्यात महाविकास आघाडीला याचे मोठे राजकीय नुकसान सहन करावे लागण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.