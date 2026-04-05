Solapur : काँग्रेससह शरद पवारांना धक्का; भगीरथ भालके, अनिल सावंत शिवसेनेच्या वाटेवर; DyCM शिंदेंच्या उपस्थितीत प्रवेशाची शक्यता

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि काँग्रेसला मंगळवेढ्यात मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे भगीरथ भालके आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून विधानसभा निवडणूक लढलेले अनिल सावंत हे आता शिवसेना शिंदे गटाच्या वाटेवर आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी मंगळवेढ्यात कार्यकर्त्यांची बैठक घेणार आहेत. त्यावेळी या दोन्ही नेत्यांचा प्रवेश होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. Solapur politics shift Bhagirath Bhalke and Anil Sawant likely to join Shiv Sena in Shinde presence.विधानसभेआधी अनिल सावंत आणि भगीरथ भालके हे दोघेही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून उच्छुक होते. त्यावेळी भालके यांना खासदार प्रणिती शिंदे यांनी काँग्रेसची उमेदवारी मिळवून दिली. पण विधानसभेला मविआला या मतदारसंघात गोंधळ रोखता आला नव्हता. शेवटी या ठिकाणी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षाचे उमेदवारच आमने सामने होते. याचा फटका बसून भाजपच्या उमेदवाराचा विजय झाला होता..निधी मंजुरीसाठी मागितली लाच, ६ लाखांची रोकड स्वीकारताना मंत्रालयातला अधिकारी अडकला सापळ्यात; खारघरमध्ये रंगेहाथ पकडलं.काँग्रेसनं भगीरथ भालके आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने अनिल सावंत यांना पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघात तिकीट दिलं. मात्र या दोघांमध्ये मतविभागणी झाल्यानं भाजपचे समाधान आवताडे विजयी झाले होते. अनिल सावंत यांना पडलेली मतंच भाजपच्या पथ्यावर पडली आणि भालके यांना पराभवाचा धक्का बसला होता..निवडणुकीत काँग्रेसच्याच काही पदाधिकाऱ्यांनी बंडखोरी केली होती. त्याकडं प्रणिती शिंदे यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केला. तेच पदाधिकारी कालांतराने प्रणिती शिंदेंच्या जवळ दिसताच भालके यांनी वेगळी भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे..शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री तानाजी सावंत यांनीही भगीरथ भालके निवडणुकीआधी शिवसेनेत असते तर वेगळं चित्र असतं असं विधान केलं होतं. नगरपालिका निवडणुकीत तानाजी सावंत यांची ताकद भगीरथ भालकेंच्या पाठीशी होती. त्यामुळे नगराध्यक्षपदी डॉक्टर प्रणिता भालके प्रचंड मताधिक्क्याने विजयी झाल्या. झेडपी, पंचायत समितीत अपेक्षित यश मिळालं नाही. दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांसोबत गेल्यास कामं होतील म्हणून भगीरथ भालके शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं जातंय.