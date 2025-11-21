Pandit Deshmukh Murder Case: संतोष देशमुख हत्येपेक्षाही भयंकर, काय होतं पंडित देशमुख हत्याकांड? बाळराजेंवर गंभीर आरोप

सोलापूर : अनगर नगरपरिषदेच्या बिनविरोध विजयाने भाजपला मोहोळ तालुक्यात मोठे बळ मिळाले असतानाच, राजकारणातील जुने वैर पुन्हा समोर आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने आमदार राजन पाटील यांच्या चिरंजीव बाळराजे पाटील यांच्यावर २००५ मधील शिवसेना नेते पंडित देशमुख यांच्या क्रूर हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी असल्याचा गंभीर आरोप करीत जोरदार हल्लाबोल केला आहे. हा वाद आता सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात प्रचंड तणाव निर्माण करणारा ठरत आहे..अजित पवार यांना थेट आव्हानअनगरमध्ये भाजपने सर्व १७ जागा बिनविरोध जिंकल्या. आमदार राजन पाटील यांच्या सून प्राजक्ता पाटील या नगराध्यक्षपदी निवड झाल्या. विजयोत्सवात बाळराजे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट आव्हान दिले होते. नंतर ते वक्तव्य मागे घेतले तरी अजित पवार गटाची नाराजी कायम राहिली. त्यातच आता २००७ च्या पंडित देशमुख हत्याकांडाचा मुद्दा पुन्हा पेटला आहे..काय होतं पंडित देशमुख हत्याकांड?राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी बाळराजे पाटील यांना कडक इशारा देताना म्हटले, “अनगरच्या पाटलांचा माज आम्ही उतरवणार. चुकीला माफी नाही.” त्यांनी पंडित देशमुख हत्याकांडाची आठवण करून देताना सांगितले की, ही हत्या संतोष देशमुख हत्येपेक्षाही कितीतरी भयानक आणि नृशंस होती. पंडित देशमुख यांना प्रथम अपहरण केले गेले. बाळराजे पाटील ज्या साखर कारखान्याचे चेअरमन आहेत, त्या कारखान्यावर त्यांना नेले. तिथे प्रथम मारहाण झाली. नंतर दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन त्यांचे हात-पाय तोडले गेले. एकूण ५७ वार केले गेले. पोस्टमार्टम अहवालानुसार ५७ गंभीर जखमा होत्या. लोक सांगतात की, बाळराजे पाटील यांनी त्यांच्या तोंडात लघवीही केली, असा गंभीर आरोप उमेश पाटील यांनी केला..२० वर्षांत ही केस बोर्डावरच येऊ दिली नाहीते पुढे म्हणाले, “या प्रकरणात १३ आरोपी होते. सत्र न्यायालयाने सर्वांना निर्दोष सोडले. पण मग पंडित देशमुख यांचा खून कुणी केला? राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. मात्र गेल्या २० वर्षांत ही केस बोर्डावरच येऊ दिली नाही. यामागे मोठ्या अधिकाऱ्यांचा हात आहे, असा आमचा आरोप आहे.”.Who is Rajan Patil : अजित पवारांचा डाव उधळणारा पठ्ठ्या! अनगरच्या रणांगणातून राजकीय ठिणगी पेटवणारे राजन पाटील कोण?.अजितदादांविरुद्ध अशी भाषा?उमेश पाटील यांनी राजन पाटील यांच्यावरही टीका करताना म्हटले, “पवार कुटुंबाने या कुटुंबावर वर्षानुवर्षे उपकार केले. १५ दिवसांपूर्वी पक्ष बदलल्यानंतर आता अजितदादांविरुद्ध अशी भाषा? उद्या मुख्यमंत्री किंवा पालकमंत्र्यांबद्दलही तेच करतील.” तसेच, “भाजपला मोहोळमध्ये फुलायचे असेल तर त्यांना ‘डबक’ हवे; गटार म्हणाले तर त्यांना राग येतो, म्हणून राजन पाटील यांना पक्षात घेतले,” असा खोचक टोला त्यांनी लगावला..बाळराजे पाटील यांचा राजकीय इतिहासही वादग्रस्तबाळराजे पाटील यांचा राजकीय इतिहासही वादग्रस्त आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेचे ते माजी उपाध्यक्ष होते. २०१४ मध्ये युवा सेना नेते महेश देशमुख यांच्यावर हल्ल्याच्या प्रकरणात बाळराजे आणि त्यांचे भाऊ अजिंक्यराणा पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. यापूर्वी राजन पाटील यांनीच एका सभेत “आमची मुलं १७ व्या वर्षी ३०२ भोगणारी आहेत,” असे वक्तव्य करून प्रचंड वाद निर्माण केला होता..सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठे तुफानअनगर निकालानंतर सुरू झालेला हा वाद आता सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठे तुफान निर्माण करेल, असे संकेत आहेत. अजित पवार गट आणि राजन पाटील कुटुंब यांच्यातील ही खडाजंगी पुढे कशी आकार घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Ajit Pawar यांच्या एकेकाळी पाया पडणाऱ्या Rajan Patil लेकाचं गुलाल उधळत ओपन चॅलेंज | Balraje Patil | Sakal News.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.