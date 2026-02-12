सोलापूर-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात; चार वेळा कार झाली पलटी, चालक जागीच ठार, गाडीचे दरवाजे कापून मृतदेह काढला बाहेर

मोडनिंब : भरधाव कारने रस्त्याच्या बाजूस असलेल्या लोखंडी कठड्यास धडक देऊन झालेल्या अपघातात कारचालक जागीच ठार (Solapur Pune Highway Accident) झाला आहे. सोलापूर-पुणे महामार्गावर मोडनिंब येथे पहाटे दीडच्या सुमारास हा भीषण अपघात घडला. प्रवीण अण्णासाहेब पाटील (वय ४०) शेळगी, सोलापूर असे अपघातात मृत झालेल्या चालकाचे नाव आहे. .पहाटेच्या सुमारास मोडनिंब येथील ओंकार पॅलेस हॉटेलजवळ ही भरधाव क्रेटा कार (एमएच १३ इ एक्स १२९७) लोखंडी कठड्यास धडकली. त्यानंतर कारने तीन-चार वेळा पलटी मारत रस्त्याकडेला असलेल्या खड्ड्यात जाऊन आदळली..Nanded News : अस्वलाच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू, 8 जण गंभीर जखमी; ठाण मांडून बसलेल्या अस्वलाजवळून 'जेसीबी'ने उचलला मृतदेह.यामधील कारचालकाच्या डोक्यात जबरी मार लागून तो जागीच ठार झाला. सर्व दरवाजे लॉक झाल्याने चालक आतच अडकून पडला होता. अपघाताची माहिती कळताच महामार्ग पोलीस व वरवडे टोल प्लाजा येथील ग्रस्तीपथक तातडीने दाखल झाले. कारचे दरवाजे कापून मृतदेह बाहेर काढण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.