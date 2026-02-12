सोलापूर

सोलापूर-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात; चार वेळा कार झाली पलटी, चालक जागीच ठार, गाडीचे दरवाजे कापून मृतदेह काढला बाहेर

Fatal Car Accident at Modnimb on Solapur–Pune Highway : मोडनिंब येथे सोलापूर-पुणे महामार्गावर भरधाव क्रेटा कार कठड्यावर आदळून पलटी झाली. यात चालक प्रवीण पाटील यांचा जागीच मृत्यू झाला.
Solapur Pune Highway Accident

esakal

विरण कुलकर्णी
Updated on

मोडनिंब : भरधाव कारने रस्त्याच्या बाजूस असलेल्या लोखंडी कठड्यास धडक देऊन झालेल्या अपघातात कारचालक जागीच ठार (Solapur Pune Highway Accident) झाला आहे. सोलापूर-पुणे महामार्गावर मोडनिंब येथे पहाटे दीडच्या सुमारास हा भीषण अपघात घडला. प्रवीण अण्णासाहेब पाटील (वय ४०) शेळगी, सोलापूर असे अपघातात मृत झालेल्या चालकाचे नाव आहे.

