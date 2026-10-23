Solapur Rabi Sowing: साेलापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरणी केवळ १४ हजार हेक्टरवर; गतवर्षी ऑक्टोबरअखेर १४ टक्के; यंदा केवळ ४.४२ टक्के

सोलापूर : यंदा जिल्ह्यात आतापर्यंत १४ हजार ३९६ हेक्टरवर रब्बी पेरणी झाली आहे. त्याची टक्केवारी ४.४२ टक्के इतकी आहे. गतवर्षी ऑक्टोबरअखेर १४.०५ टक्के पेरणी झाली होती. अतिवृष्टीमुळे गतवर्षी रब्बी पेरणीला उशिरा सुरुवात झाल्याचा तो परिणाम होता. मात्र, यंदा पावसाअभावी दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्याने पेरणी खोळंबली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.पावसाअभावी जिल्ह्यातील खरीप पिके वाया गेली. अद्यापही पावसाचा पत्ता नसल्याने जिल्ह्यात रब्बी पेरणीला वेग येऊ शकला नाही. जिल्ह्यात रब्बी पिकांचे सरासरी क्षेत्र ३ लाख २५ हजार २४२.३८ हेक्टर आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १४ हजार ३९६ हेक्टरवर पेरणी झाली असून, त्यात सर्वाधिक ९ हजार ४०८ हेक्टरवर ज्वारीची पेरणी झाली आहे. तर ४ हजार ९८८ हेक्टरवर मक्याची पेरणी झाली आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची चिन्हे आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ज्वारी पेरणी व त्यानंतर मका लागवडीवर भर दिल्याचे दिसून येत आहे. तर हरभऱ्याची पेरणी नगण्य क्षेत्रावर झाली आहे..गतवर्षी अतिवृष्टी, त्यानंतर लांबलेल्या पावसाळ्यामुळे रब्बी पेरणीला विलंब झाला होता. सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना खरीप पिकांच्या काढणीला उसंतच मिळाली नव्हती. परिणामी, डिसेंबरअखेरपर्यंत रब्बी पेरणी करावी लागली होती. जिल्ह्यात उत्तरा नक्षत्रावर रब्बी पेरणीला सुरुवात होते. पण ऑक्टोबरअखेरपर्यंत केवळ १४.०५ टक्के क्षेत्रावर रब्बी पेरणी झाली होती. यंदा पावसाअभावी केवळ ४.४२ टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...जिल्ह्यातील पेरणीची स्थितीरब्बीचे सरासरी पेरणी क्षेत्र : ३ लाख २५ हजार २४२ हेक्टरआतापर्यंत झालेली पेरणी : १४ हजार ३९६ हेक्टरसर्वाधिक ज्वारीची पेरणी : ९ हजार ४०८ हेक्टरमक्याची पेरणी : ४ हजार ९८८ हेक्टर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.