सोलापूर

Solapur Rabi Sowing: साेलापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरणी केवळ १४ हजार हेक्टरवर; गतवर्षी ऑक्टोबरअखेर १४ टक्के; यंदा केवळ ४.४२ टक्के

Solapur Farmers Face Slow Start to Rabi Season This Year: सोलापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरणीची पिछाडी; आतापर्यंत केवळ १४ हजार हेक्टरवर पेरणी
Solapur Agriculture News Rabi Sowing Covers Only 14000 Hectares Amid Delayed Sowing and Concerns Among Farmers

Solapur Agriculture News Rabi Sowing Covers Only 14000 Hectares Amid Delayed Sowing and Concerns Among Farmers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : यंदा जिल्ह्यात आतापर्यंत १४ हजार ३९६ हेक्टरवर रब्बी पेरणी झाली आहे. त्याची टक्केवारी ४.४२ टक्के इतकी आहे. गतवर्षी ऑक्टोबरअखेर १४.०५ टक्के पेरणी झाली होती. अतिवृष्टीमुळे गतवर्षी रब्बी पेरणीला उशिरा सुरुवात झाल्याचा तो परिणाम होता. मात्र, यंदा पावसाअभावी दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्याने पेरणी खोळंबली आहे.

Loading content, please wait...
agriculture
district
Rabi Season
Solapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com