Solapur Rain : कोरड्याठक सीना नदीला ३५ वर्षांत पहिल्यांदाच भयंकर पूर, १० गावे पाण्याखाली, हजारो नागरिकांचा संपर्क तुटला

Summary परतीच्या पावसामुळे सीना नदीला २५ वर्षांनंतर भीषण पूर आला असून करमाळा तालुक्यातील १० गावे पाण्याखाली गेली.अनेक बंधारे फुटल्याने व रस्ते बंद झाल्याने नागरिकांचा संपर्क तुटला, शेतीचे मोठे नुकसान झाले.प्रशासन व स्थानिक तरुणांकडून मदतकार्य सुरू असून नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..राज्यात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे, सोलापूर जिल्ह्यातही मागील तीन दिवसांपासून ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. दरम्यान करमाळा तालुक्यातील सीना नदीला मोठा पूर आल्याने दहा गावे पाण्याखाली गेली असून हजारो नागरिकांचा संपर्क तुटला आहे. मागील २५ वर्षांत पहिल्यांदाच सीना नदीचे रौद्र रुप पाहायला मिळाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.. करमाळा तालुक्यात सीना नदी काठावरील गावांमध्ये पाणी शिरले असून नागरिकांचे प्रचंड हाल सुरू झाले आहेत. सीना नदीवरील सर्वात उंच असलेला संगोबा बंधारा पूर्णपणे पाण्याखाली गेला असून या रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली झाली. हा बंधारा सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील काही गावांना जोडणारा असल्याने या गावांचा संपर्क तुटला आहे. 1984 व 1990 यावेळी अशा पद्धतीने सीना नदीला मोठा पूर आला होता त्यानंतर पहिल्यांदाच इतके पाणी नदीला आले असल्याचे या भागातील नागरिक सांगत आहेत.प्रशासनाच्या वतीने नागरिकांना तात्काळ मदत मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..अहिल्यानगर जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्याने सीना नदीला मोठा पूर आला आहे या पुरामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील खडकी आळजापूर बिटरगाव श्री, तरडगाव, पोटेगाव निलज या नदीकाठच्या गावांमध्ये पाणी शिरले आहे. खडकी येथील खरात वस्ती सूळ वस्ती पूर्णपणे पाण्यात गेले असून शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. खडकी येथील बंधारा फुटला असल्याची माहिती मिळत आहे याशिवाय तरडगाव, पोटेगाव बंधाऱ्याच्या बाजूचा सर्व भाग तुटून पडला असून शेतांमध्ये पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. .निलज गाव पूर्णपणे पाण्याखाली असून रात्री या भागातील तरुणांनी संपूर्ण गावातील लोकांना गावाबाहेर काढण्यासाठी मदत केली आहे. सोमवार ता. 15 रोजी सायंकाळी सहा वाजल्यापासून सीना नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होण्यास सुरुवात झाली असून सकाळी सात वाजले तरी या पाणी पातळीत वाढच होत असल्याचे दिसून येत आहे रात्री तहसीलदार शिल्पा ठोकडे पोलीस निरीक्षक रणजीत माने यांनी संगोबा येथे भेट देऊन नागरिकांना सतर्क राहण्याची सूचना केल्या आहेत.बाळेवाडी गावात सीना नदीच्या पुराचे पाणी शिरले आहे.काही वस्त्या , ओढे पाण्याखाली आहेत..खडकी येथील खरात वस्ती बालेवाडी येथील नलवडे वस्ती, निलज, पोटेगाव तरडगाव बिटरगाव श्री या गावातील नदीकडच्या वस्त्या पाण्याखाली गेले असून पाण्या त सापडलेल्या माणसांची वजन वारांची सुटका करावी अशी मागणी होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संतोष वारे यांनी रात्री सीना नदी काठील गावांना भेटी देऊन लोकांना मदत केली. .संगोबा येथील नागरिक शशिकांत नरुट यांनी सांगितले की, या नदीला पहिल्यांदाच मी एवढे पाणी पाहत असून अतिशय वाईट परिस्थिती आहे निलज गावात पाण्यात अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी तररुणांनी प्रयत्न केले संपूर्ण गाव पाण्याखाली गेले आहे, पाणी पातळीत वाढ होत असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .प्रशासनाकडून मदतीचे प्रयत्नअहिल्यानगर जिल्ह्यातून सीना नदीत मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा फ्लो सुरू आहे याबाबत कालपासून नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या रात्री उशिरापर्यंत आम्ही नागरिकांच्या मदतीसाठी चीना नदी परिसरात उपस्थित होतो अशी माहिती करमाळ्याच्या तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांनी सकाळ शी बोलताना दिली. .आमदार नारायण पाटील यांची प्रशासनास सूचनापक्षाच्या अधिवेशनासाठी मी नाशिकला आलो असलो तरी प्रशासनाला नागरिकांची काळजी घेण्यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांनी स्वतःच्या जीवाची काळजी घ्यावी. पुरात सापडलेल्या लोकांना मदत मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याशी बोलणे झाले आहे..FAQsप्रश्न 1: परतीच्या पावसामुळे सोलापूर जिल्ह्यात कोणत्या भागात मोठा पूर आला?➡️ करमाळा तालुक्यातील सीना नदी परिसरात सर्वाधिक पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.प्रश्न 2: किती गावे पाण्याखाली गेली आहेत?➡️ दहा गावे पाण्याखाली गेली असून अनेक वस्त्या पूर्णपणे जलमय झाल्या आहेत.प्रश्न 3: पूरस्थितीमुळे नागरिकांचे काय नुकसान झाले?➡️ घरे, शेती आणि वस्त्या पाण्याखाली गेल्या असून हजारो लोकांचा संपर्क तुटला आहे.प्रश्न 4: प्रशासन आणि स्थानिकांकडून काय मदत मिळत आहे?➡️ तहसीलदार, पोलीस अधिकारी व स्थानिक तरुणांकडून नागरिकांची सुरक्षित सुटका व मदतकार्य सुरू आहे.प्रश्न 5: सीना नदीला याआधी कधी एवढा मोठा पूर आला होता?➡️ 1984 आणि 1990 मध्ये अशा प्रकारचा पूर आला होता; त्यानंतर पहिल्यांदाच एवढे पाणी आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.