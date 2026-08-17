Solapur Ration News: मोफत धान्य घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सोलापूरमध्ये १.११ लाख रेशनकार्डधारक अपात्र; लाभ कायमचा बंद होणार

सोलापूर : केंद्र सरकारकडून अंत्योदय योजनेमधील लाभार्थींना दरमहा (प्रतिकार्ड ३५ किलो, २२ किलो गहू, १३ किलो तांदूळ) व प्राधान्यक्रमातील कुटुंबांना (प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ) मोफत धान्य दिले जाते. मात्र, आता निकषांत न बसणाऱ्या सोलापूर शहरातील ३९ हजार १२२ आणि ग्रामीणमधील ७२ हजार ४८ रेशन कार्डधारकांचे धान्य कायमचे बंद होणार आहे..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.सोलापूर शहरात अंत्योदय व प्राधान्यक्रमातील पाच लाख १९ हजार लाभार्थी आहेत. तर ग्रामीणमध्ये सव्वाचार लाखांहून अधिक लाभार्थी प्राधान्यक्रम व अंत्योदय योजनेमधील आहेत. या लाभार्थींना दरमहा सरकारकडून मोफत धान्य मिळते. मात्र, यातील अनेक लाभार्थी निकषांनुसार अपात्र आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारने जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना १० ऑगस्ट रोजी अपात्र लाभार्थींच्या याद्या पाठविल्या आहेत. .यात काही लाभार्थींचे वय १०० वर्षे पूर्ण झाले, तरीदेखील ते धान्य उचलतात. काही लाभार्थींचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचेही आढळले आहे. या लाभार्थींबद्दल शंका आहे. काही लाभार्थी सहा ते दहा महिने झाले, रेशन दुकानातून धान्यच घेत नाहीत. धान्य न उचलणारे, वय कमी-अधिक असलेल्या लाभार्थींची तालुकास्तरावर, शहरातील नगरांमध्ये जाऊन पडताळणी केली जात आहे. .परंतु, चारचाकी वाहन असलेले, वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा जास्त असलेल्यांचे धान्य बंद केले जाणार आहे. आता सर्व लाभार्थींची ई-केवायसी केली जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .ज्या रेशनकार्डधारकाचे वय १०० वर्षांपेक्षा जास्त आणि १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे, अशांची पडताळणी केली जात आहे. तर चारचाकी असलेले, प्राप्तिकर भरणारे, विविध संस्थांचे संचालक, पदाधिकारी लाभार्थींसह सहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थींचे रेशनधान्य बंद होणार आहे.- ओंकार पडोळे, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सोलापूर.UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .जिल्ह्यातील लाभार्थींची स्थितीशहरातील लाभार्थी५,१९,४६३अपात्र ठरणारे लाभार्थी३९,१२२ग्रामीणमधील लाभार्थी४,२५,०९२अपात्र ठरणारे लाभार्थी७२,०४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.