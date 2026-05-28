Solapur Reel Star Death : आंतरजातीय प्रेमविवाह, प्रसिद्धी अन् यशाचं शिखर; एवढं सगळं असताना रिलस्टार रोहिणीनं स्वतःच्याच हॉटेलमध्ये का संपवलं आयुष्य? कारण आलं समोर!

Reel Star Rohini Paradhye Case in Solapur : सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. अवघ्या २५ वर्षीय प्रसिद्ध रील स्टार रोहिणी निलेश पाराध्ये यांनी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आलीये. मंगळवेढा तालुक्यातील ब्रह्मपुरी येथे पतीसोबत 'हॉटेल ग्रामपंचायत' नावाने (Hotel Gram Panchayat owner death news) व्यवसाय करणाऱ्या रोहिणी यांनी आपल्या हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात गळफास घेत आत्महत्या केल्याची माहिती मिळाली आहे..मंगळवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. हॉटेलच्या स्वयंपाकघरातील पत्र्याच्या लोखंडी अँगलला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत रोहिणी आढळून आल्या. त्यानंतर त्यांना तातडीने उपचारासाठी मंगळवेढा येथील रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..या घटनेमुळे रोहिणीच्या चाहत्यांमध्ये आणि सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे. नेमकं कोणत्या कारणामुळे रोहिणी यांनी इतकं टोकाचं पाऊल उचललं, याबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत. मंगळवेढा पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..रोहिणी आणि त्यांचे पती निलेश पाराध्ये यांनी प्रेमविवाह केला होता. आंतरजातीय विवाहानंतर काही काळ ते पुण्यात वास्तव्यास होते. पुण्यात असतानाच दोघांनी सोशल मीडियावर रील्स बनवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर मूळ गावी परतल्यानंतर त्यांनी 'हॉटेल ग्रामपंचायत' हा व्यवसाय सुरू केला. हॉटेलमधील खेळीमेळीच्या वातावरणातील व्हिडिओ आणि रील्समुळे दोघांनाही मोठी लोकप्रियता मिळाली. त्यांच्या हॉटेललाही मोठा प्रतिसाद मिळू लागला..याच यशानंतर त्यांनी मंगळवेढा तालुक्यात आणखी दोन शाखा सुरू केल्या. मात्र, वाढता व्यवसाय, शाखांचे व्यवस्थापन, आर्थिक ताण आणि कामाचा वाढलेला दबाव यामुळे दोघांमध्ये वाद आणि तणाव निर्माण झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. या मानसिक तणावातूनच रोहिणी यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले असावे, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे..दरम्यान, रोहिणी यांचा निलेशसोबत हा दुसरा विवाह असल्याची माहितीही समोर येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात काही मतभेद होते का, किंवा अन्य कोणते कारण या घटनेमागे होते का, याबाबत विविध तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. मात्र, आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.