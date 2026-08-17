Solapur News: ‘आमचा एकमेव रस्ताच खोदला!’; ७०० नागरिकांचा खड्ड्यात ठिय्या, खासदार प्रणिती शिंदे आंदोलनात उतरल्या

सोलापूर : बॉम्बे पार्कजवळील गणेश बिल्डर स्कीम क्रमांक तीनमधील सुमारे सातशे नागरिकांच्या ये-जा करण्याचा एकमेव रस्ता खोदून बंद करण्यात आल्याने संतप्त नागरिकांनी शुक्रवारी खोदलेल्या रस्त्यातच ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनात खासदार प्रणिती शिंदे यांनीही सहभाग घेतला. गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिकांसह रहिवासी रस्त्याच्या खड्ड्यात बसल्याने प्रशासनाची तारांबळ उडाली. तब्बल चार तासांनंतर महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाठविले. दरम्यान, रात्री उशिरा महापालिकेने तीन जेसीबी लावून तात्पुरत्या वाहिवाटीसाठी रस्ता सुरू करून दिला. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.बॉम्बे पार्क रस्त्यावर १९८४ मध्ये गणेश बिल्डरने ज्ञानेश्वर नगर स्कीम क्रमांक तीन विकसित केली. या वसाहतीत सुमारे ७०० ते ८०० नागरिक राहतात. वसाहतीला बॉम्बे पार्क रस्त्याशी जोडणारा हा एकमेव वहिवाटीचा मार्ग आहे. लगतच्या लेआउटमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामासाठी संबंधितांनी हा रस्ता खोदून काढल्याने नागरिकांची ये-जा पूर्णपणे बंद झाली..या रस्त्याच्या प्रश्नावर यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला होता. त्यावेळी महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सोसायटीच्या अध्यक्षा ॲड. निता जोशी यांनी न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही शुक्रवारी सकाळी उरलासुरला रस्ताही खोदण्यात आल्याने नागरिक संतप्त झाले..रस्ता बंद झाल्याने गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्व रहिवासी खोदकामाच्या ठिकाणी जमा झाले. खासदार प्रणिती शिंदे यांनीही घटनास्थळी येत नागरिकांसमवेत ठिय्या मांडला. त्यांच्यासोबत नगरसेवक चेतन नरोटे व पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र, झोनल अधिकारी किंवा अन्य जबाबदार लोकप्रतिनिधी आंदोलनस्थळी फिरकले नसल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. सायंकाळपर्यंत नागरिक खोदलेल्या रस्त्यातच बसून होते. त्यानंतर रात्री उशिरा महापालिकेने तीन जेसीबी लावून तात्पुरत्या वाहिवाटीसाठी रस्ता सुरू करून दिल्याने पेच सुटला. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..बॉम्बे पार्कजवळील गणेश बिल्डिंग परिसरातील प्रकरणाची माहिती मिळाली आहे. नागरिकांची अडचण दूर करण्यासाठी येत्या सभेत दाद मागून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू.- दीपक जमादार, नगरसेवक, प्रभाग क्रमांक २६.UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .‘रस्ता खोदण्यासाठी परवानगी घेतली का?’तीन ते चार तासांनंतर आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी खासदार शिंदे यांच्याशी संपर्क साधून नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाठविले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सध्या उपलब्ध असलेला वहिवाटीचा रस्ता वापरावा, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर नागरिकांनी पूर्णपणे खोदून टाकलेला रस्ता अधिकाऱ्यांना दाखविला. ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तर रस्ता खोदण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेतली होती का?’ असा सवाल नागरिकांनी केला. न्यायालयीन प्रकरणाचे कारण नागरिकांना सांगितले जाते, मग रस्ता खोदणाऱ्यांना हा नियम लागू होत नाही का, असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.