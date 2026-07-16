Solapur Road Safety: मंगळवेढा पोलिसांची अनोखी जनजागृती: अपघातग्रस्त वाहनाचा डीस्प्ले, वृक्षलागवडीतून सुरक्षित व हिरवा पालखी मार्ग

मंगळवेढा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हरीतवारी संकल्पनेतुन श्री. संत गजानन महाराज यांचे पालखी रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व जनजगृती करण्यासाठी अपघात झालेल्या वाहनाची प्रतिकृती रस्त्यालगत लावून जनजागृती करण्यात आली..या मार्गावर पोलीस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या शुभहस्ते संत गजानन महाराज पालखी मार्गावर सोलापूर ते मंगळवेढा जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ चे लगत, शिवप्रसाद हॉटेल समोर उपविभागीय पोलीस अधिकारी बसवराज शिवपुजे पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरिगिड्डे शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेचे डॉ.सुभाष कदम तसेच इंग्लिश स्कुलमधील एन सी सी चे विदयार्थी, शिक्षक, माजी सौनिक, एन एच ए आय स्टाफ, वृक्ष प्रेमी नागरीक, यांचे उपस्थितीत वड, पिंपळ, कडू लिंब, इत्यादी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. .तसेच वाढत्या अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोलीस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी यांचे संकल्पनेतुन उपविभागीय पोलीस अधिकारी बसवराज शिवपुजे श्री. संत दामाजी साखर कारखाना फाटा मंगळवेढा, या ठिकाणी अपघातग्रस्त चारचाकी वाहनाचा डीस्प्ले आणि त्यासोबत वाहतुकीच्या नियमांचे फलक उभारून, रोडने जाणारे-येणारे वाहन चालकांचे लक्ष आकर्षित करून त्यांनी त्याचे ताब्यातील वाहन सुरक्षित व नियमांचे पालन करून चालवुन अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे याचे नियोजन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.