सोलापूर

Solapur Road Safety: मंगळवेढा पोलिसांची अनोखी जनजागृती: अपघातग्रस्त वाहनाचा डीस्प्ले, वृक्षलागवडीतून सुरक्षित व हिरवा पालखी मार्ग

मंगळवेढा पोलिसांची अनोखी जनजागृती; अपघातग्रस्त वाहनाची प्रतिकृती व वाहतूक नियमांचे फलक उभारून चालकांना सुरक्षिततेचा संदेश
The initiative, inspired by the Haritwari concept, also included tree plantation and traffic awareness activities on the Sant Gajanan Maharaj Palkhi route in Solapur district.

The initiative, inspired by the Haritwari concept, also included tree plantation and traffic awareness activities on the Sant Gajanan Maharaj Palkhi route in Solapur district.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हरीतवारी संकल्पनेतुन श्री. संत गजानन महाराज यांचे पालखी रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व जनजगृती करण्यासाठी अपघात झालेल्या वाहनाची प्रतिकृती रस्त्यालगत लावून जनजागृती करण्यात आली.

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