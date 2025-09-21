Solapur: सोलापूरच्या रूपाभवानी मंदिरात उद्या घटस्थापना; जाणून घ्या नवरात्रातील खास कार्यक्रमांची माहिती

थोडक्यात:सोलापूरच्या रूपाभवानी मंदिरात २२ सप्टेंबरपासून ६ ऑक्टोबरपर्यंत नवरात्रोत्सव साजरा केला जाणार आहे.उद्या घटस्थापनेच्या शुभ मुहूर्तावर पूजा व मिरवणूक आयोजित करण्यात आली आहे.विजयादशमीला पालखी सोहळा आणि कोजागरी पौर्णिमेला छबिना मिरवणूक होऊन नवरात्रोत्सवाची सांगता होणार आहे..Rupabhavani Temple in Solapur: नवरात्र उत्सवाला सोलापूरमध्ये खास महत्त्व आहे. यंदा रूपाभवानी मंदिरात २२ सप्टेंबरपासून ६ ऑक्टोबरपर्यंत नवरात्रोत्सव साजरा केला जाणार आहे. या उत्सवाची सुरुवात उद्या म्हणजेच २२ सप्टेंबर रोजी घटस्थापनेने होणार आहे. मंदिराचे ट्रस्टी आणि वहिवाटदार मल्लिनाथ मसरे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे..उद्या सकाळी प्रक्षाळ पूजनाने सुरुवात होऊन, ९ वाजता महापूजा करण्यात येईल. त्यानंतर सकाळी ११ वाजता घटस्थापना करण्यात येणार आहे. नवरात्राच्या दरम्यान, रोज सकाळी महापूजा आणि रात्री नित्योपचार पूजा केली जाईल. तसेच देवीचा वेगवेगळ्या वाहनांवरून छबिना काढण्यात येणार आहे, ज्यामुळे भक्तांना उत्सवाचा अद्भुत अनुभव मिळेल..Solapur DJ News: सोलापूरकरांनो, आनंदाची बातमी! आता शहर होणार डीजेमुक्त; पोलिस आयुक्तांचा नवा आदेश जाहीर.नवरात्रात काही खास कार्यक्रमही ठेवण्यात आले आहेत. २६ सप्टेंबर रोजी ललितापंचमी साजरी केली जाईल, ज्यामध्ये सायंकाळी ५ वाजता कुंकुमार्चनाचा समारंभ पार पडेल. ३० सप्टेंबर रोजी दुर्गाष्टमीच्या दिवशी अलंकार पूजन आणि होमविधी आयोजित करण्यात आलेली आहे. होमविधीनंतर, सायंकाळी ७ वाजता मसरे कुटुंबाकडून दहीहंडी मिरवणूक निघेल, आणि त्यानंतर दुग्धाभिषेकासह देवीचा छबिना देखील निघणार आहे..विजयादशमीच्या दिवशी (६ ऑक्टोबर) सकाळी अलंकार महापूजा पार पडेल. सायंकाळी ५ वाजता श्री रूपाभवानी मातेचा पालखी सोहळा पार्क मैदानावरील शमी वृक्षाकडे सीमोल्लंघनासाठी निघेल आणि नंतर पुन्हा मंदिरात परत येईल. नवरात्राच्या शेवटी, कोजागरी पौर्णिमेला छबिना मिरवणुकीनंतर दुधाचा प्रसाद वाटप करून नवरात्रोत्सवाची सांगता केली जाईल..Monsoon Immunity Foods: पावसाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायची? मग तुळशीच्या काढ्यासह हे पदार्थ आहारात समाविष्ट करा!.या कार्यक्रमात प्रकाश वाले, राजशेखर हिरेहब्बू, सुधीर थोबडे, मनीष मसरे, सारंग मसरे आणि प्रतीक मसरे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.नवरात्रातील या उत्सवात सहभागी होऊन देवीच्या आशीर्वादाने आरोग्य, समृद्धी आणि सुखशांती लाभो, अशी सदिच्छा सर्व भक्तांना आहे. सोलापूरकरांनी या उत्सवात मोठ्या संख्येने सहभाग घेऊन धार्मिक व सांस्कृतिक वातावरणाचा अनुभव घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे..FAQs1. नवरात्रोत्सव कधीपासून सुरू होतो? (When does the Navratri festival start?)नवरात्रोत्सव २२ सप्टेंबरपासून ६ ऑक्टोबरपर्यंत साजरा केला जातो.2. घटस्थापना कधी होणार आहे? (When is the Ghatasthapana ceremony?)घटस्थापना २२ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे.3. विजयादशमीला कोणते प्रमुख कार्यक्रम आहेत? (What are the main events on Vijayadashami?)विजयादशमीला सकाळी अलंकार महापूजा आणि सायंकाळी पालखी सोहळा पार पडेल.4. नवरात्राच्या शेवटी कोणता सोहळा होतो? (What ceremony is held at the end of Navratri?)नवरात्राच्या शेवटी कोजागरी पौर्णिमेला छबिना मिरवणूक आणि दुधाचा प्रसाद वाटप होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.