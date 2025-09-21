सोलापूर

Solapur: सोलापूरच्या रूपाभवानी मंदिरात उद्या घटस्थापना; जाणून घ्या नवरात्रातील खास कार्यक्रमांची माहिती

Navratri Events at Rupabhavani Temple: नवरात्र उत्सवाला सोलापूरमध्ये खास महत्त्व आहे. यंदा रूपाभवानी मंदिरात २२ सप्टेंबरपासून ६ ऑक्टोबरपर्यंत नवरात्रोत्सव साजरा केला जाणार आहे
थोडक्यात:

  1. सोलापूरच्या रूपाभवानी मंदिरात २२ सप्टेंबरपासून ६ ऑक्टोबरपर्यंत नवरात्रोत्सव साजरा केला जाणार आहे.

  2. उद्या घटस्थापनेच्या शुभ मुहूर्तावर पूजा व मिरवणूक आयोजित करण्यात आली आहे.

  3. विजयादशमीला पालखी सोहळा आणि कोजागरी पौर्णिमेला छबिना मिरवणूक होऊन नवरात्रोत्सवाची सांगता होणार आहे.

