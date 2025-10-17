Solapur Crime:'साेलापूर ग्रामीण पोलिसांनी नष्ट केला ९९९ किलो गांजा'; पोलिस अधीक्षकांच्या उपस्थितीत कारवाई

सोलापूर : दीड-दोन वर्षांपासून पोलिस ठाण्यांमध्ये पडून असलेला ९९८ किलो ५२६ ग्रॅम गांजा गुरुवारी (ता. १६) नष्ट करण्यात आला. महापालिकेच्या भोगाव येथील कचरा डेपोत पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर यांच्या उपस्थितीत तो मुद्देमाल जाळून नष्ट करण्यात आला..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या १२ पोलिस ठाण्यांच्या कारवायांमध्ये तो अमली पदार्थांचा साठा जप्त झालेला होता. मोहोळ, कामती, सोलापूर तालुका, बार्शी शहर, करमाळा, कुर्डुवाडी, टेंभुर्णी, मंगळवेढा, अकलूज, करकंब, वैराग या पोलिस ठाण्यांनी तो मुद्देमाल जप्त केला होता. खूप वर्षांपासून तो पोलिस ठाण्यांमध्येच पडून असल्याने अमली पदार्थांचा साठा नष्ट करण्यासाठी अमली पदार्थ नाश समिती नेमली होती. .समितीचा अहवाल आणि न्याय सहाय्यक वैद्यक प्रयोगशाळेचा अभिप्राय घेऊन न्यायालयाच्या परवानगीने तो मुद्देमाल नष्ट करण्यात आला आहे. त्यावेळी शासकीय पंच राम निंबाळकर, शिवकुमार कांबळे उपस्थित होते. तत्पूर्वी, त्या मुद्देमालाचे वजन करण्यात आले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.ही कार्यवाही पोलिस अधीक्षक श्री. कुलकर्णी, अप्पर पोलिस अधीक्षक श्री. यावलकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय जगताप, मुख्यालयाचे पोलिस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.