सोलापूर

Solapur Crime:'साेलापूर ग्रामीण पोलिसांनी नष्ट केला ९९९ किलो गांजा'; पोलिस अधीक्षकांच्या उपस्थितीत कारवाई

Solapur Police Crackdown: महापालिकेच्या भोगाव येथील कचरा डेपोत पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर यांच्या उपस्थितीत तो मुद्देमाल जाळून नष्ट करण्यात आला. सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या १२ पोलिस ठाण्यांच्या कारवायांमध्ये तो अमली पदार्थांचा साठा जप्त झालेला होता.
Solapur rural police destroy 999 kg of ganja in a large-scale operation supervised by police superintendents.

सोलापूर : दीड-दोन वर्षांपासून पोलिस ठाण्यांमध्ये पडून असलेला ९९८ किलो ५२६ ग्रॅम गांजा गुरुवारी (ता. १६) नष्ट करण्यात आला. महापालिकेच्या भोगाव येथील कचरा डेपोत पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर यांच्या उपस्थितीत तो मुद्देमाल जाळून नष्ट करण्यात आला.

