Solapur Crime: गोठ्यात लपवलेला २० लाखांचा गांजा जप्त; सोलापूर ग्रामीण पोलिसांची धडक कारवाई, संशयित आरोपी अटकेत

मोहोळ : ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखा आणि मोहोळ पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत अंकोली येथील एका शेतातील गायीच्या गोठ्यात लपवलेला तब्बल २० लाख १९ हजार २५० रुपयांचा गांजा जप्त केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मुख्य संशयित भैरवनाथ भोसले याला रंगेहाथ पकडले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.पंढरपूर आषाढी एकादशीच्या अनुषंगाने पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक मोहोळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पेट्रोलिंग करत होते. दरम्यान, पोलिस हवालदार विजयकुमार भरले यांना गोपनीय बातमीदाराकडून अंकोलीतील गांजाबद्दल माहिती मिळाली होती..अंकोली गावच्या हद्दीतील एका शेतातील गोठ्यात मोठ्या प्रमाणावर गांजा लपवून ठेवण्यात आला होता. स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक भीमगोंडा पाटील, मोहोळचे पोलिस निरीक्षक दीपक पाटील यांच्या पथकाने अंकोलीतील त्या शेतातील गोठ्यावर छापा टाकला. .गोठ्याची झडती घेतली असता, तिथे प्लास्टिकच्या दोन पोत्यात भरलेला ओला व सुका गांजा मिळून आला. पोलिसांनी ४० किलो ३८५ ग्रॅम गांजा जप्त केला. त्यावरून भैरवनाथ भोसलेविरुद्ध मोहोळ पोलिस ठाण्यात अमली पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक विजय कबाडे, वरिष्ठ पोलिस संजय जगताप, पोलिस निरीक्षक दीपक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक भीमगोंडा पाटील यांच्या नेतृत्वातील पथकाने पार पाडली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.