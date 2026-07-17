सोलापूर

Solapur Crime: गोठ्यात लपवलेला २० लाखांचा गांजा जप्त; सोलापूर ग्रामीण पोलिसांची धडक कारवाई, संशयित आरोपी अटकेत

40 kg ganja recovered in Ankoli Solapur: गायीच्या गोठ्यातून ४० किलोपेक्षा अधिक ओला-सुका गांजा जप्त; २० लाखांचा साठा उघडकीस येत मुख्य संशयित भैरवनाथ भोसले पोलिसांच्या ताब्यात
Police Raid in Ankoli Uncovers ₹20 Lakh Cannabis Stock; One Held

Police Raid in Ankoli Uncovers ₹20 Lakh Cannabis Stock; One Held

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मोहोळ : ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखा आणि मोहोळ पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत अंकोली येथील एका शेतातील गायीच्या गोठ्यात लपवलेला तब्बल २० लाख १९ हजार २५० रुपयांचा गांजा जप्त केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मुख्य संशयित भैरवनाथ भोसले याला रंगेहाथ पकडले.

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