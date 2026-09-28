पाणी देता का पाणी? नसेल तर गाव विकायचंय, आम्ही कर्नाटकात जातो; सोलापूर, सांगलीतले गावकरी आक्रमक

Water Crisis in Sangli and Solapur: राज्यात पावसानं दडी मारल्यानंतर शेतातील पिके करपली आहेत. याशिवाय जनावरांच्या चाऱ्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय. दरम्यान, पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्यासाठी अनेक भागात वणवण करण्याची वेळ आली आहे. सांगलीत एका गावाने पाणी न दिल्यास कर्नाटकात जाऊ असा इशारा दिलाय. तर सोलापूर जिल्ह्यातील एका गावानं थेट गावच विक्रीस काढलंय. सांगलीत पाण्यासाठी ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको केला. तर सोलापूरच्या माढा तालुक्यात पाण्याअभावी संतप्त ग्रामस्थांनी थेट गावच विक्रीला काढल्याचे फलक लावले आहेत..सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यातील उटगी गावात दोडणाल तलावात पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी जत-उमदी रस्त्यावर आंदोलन केले. तब्बल दीड तास रास्ता रोको करण्यात आला. त्यामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली. या आंदोलनात मेंढपाळांनीही आपल्या मेंढ्यांसह सहभाग घेतला..शरद पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, दुष्काळासंदर्भात केल्या १७ मागण्या.पाणी द्या नाहीतर कर्नाटकात जातोदोडणाल तलाव पूर्णपणे कोरडा पडला आहे. या तलावातून परिसरातील अनेक गावांना आणि वाड्या-वस्त्यांना पाणी मिळते. तलावात पाणी सोडण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप पाणी सोडण्यात आले नसल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. सिंचन योजनेचे पाणी तातडीने तलावात सोडावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.पाणी दिलं नाही तर आम्हाला कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्या असंही गावकऱ्यांनी म्हटलंय..गाव विकणे आहेसोलापूरच्या माढा तालुक्यातील तुळशी गावात पाण्याचा प्रश्न आणखी टोकाला गेला आहे. पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी मिळत नसल्याने गावकऱ्यांनी ‘तुळशी गाव विकणे आहे’ असे फलक लावले आहेत. गावसभेतही याबाबत ठराव झाल्याचे ग्रामस्थांनी म्हटलंय. गावातील महिला दोन-तीन किलोमीटरवरून पाणी आणत आहेत. विहिरी कोरड्या पडल्याने शेतीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. पाण्याअभावी तरुणांचे स्थलांतर वाढत आहे. गावातील 300 हून अधिक तरुण लग्नाच्या प्रतीक्षेत असल्याचं गावकऱ्यांनी सांगितलंय..तुळशी गावाची अर्थव्यवस्था दूध व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. काही महिन्यांपूर्वी दररोज सुमारे 40 हजार लिटर दूध उत्पादन होत होते. आता ते 15 ते 20 हजार लिटरवर आले आहे. विशेष म्हणजे तुळशी गावापासून उजनी धरण जवळ असतानाही पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांची वणवण सुरू आहे. त्यामुळे ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.