-प्रभुलिंग वारशेट्टीसोलापूर : बाळीवेस येथील संत नामदेव महाराजांच्या सुमारे शंभर वर्षे जुन्या मंदिराचा गेल्या वर्षभरापासून जीर्णोद्धार सुरू आहे. जुन्या मंदिराच्या जागी काळ्या पाषाणातील भव्य मेघडंबरी असलेले नवे मंदिर उभारण्यात येत (Balives Sant Namdev Temple new construction) आहे. या मंदिरात बालस्वरूपातील संत नामदेव महाराजांसह विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या मूर्ती कृष्णशिळेत साकारण्यात येत आहेत. शहरातील संत नामदेव महाराजांचे हे एकमेव मंदिर असून, बालस्वरूपातील महाराजांची मूर्ती हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. मंदिराच्या उभारणीसाठी सुमारे एक कोटी २५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे..मंदिराची अवस्था जीर्ण झाल्याने मंदिर समिती आणि नामदेव शिंपी समाजाने त्याचा जीर्णोद्धार करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी दोन वर्षांपासून नियोजन सुरू होते. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी जुन्या मंदिराच्या पाडकामाला सुरुवात करण्यात आली. जुन्या मंदिरातील मूर्तींचे गणपतीपुळे येथे विधिवत विसर्जन करण्यात आले..PM Kisan Yojana Rules : जमीन वडिलांच्या नावावर अन् शेती चार मुलं करतात; मग, चारही भावांना 'पीएम किसान'चे 6,000 मिळणार की 24,000 रुपये? काय सांगतो सरकारी नियम?.शिवरापट्टण येथे मूर्तींची निर्मितीनव्या मंदिरातील विठ्ठल-रुक्मिणी माता आणि बालस्वरूपातील संत नामदेव महाराजांच्या मूर्ती बंगळूरपासून सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शिवरापट्टण येथे घडवण्यात येत आहेत. विश्वकर्मा ब्राह्मण समाजाचे भानुप्रकाश हे मूर्ती साकारत आहेत. मूर्तींसह त्यांची प्रभावळही कृष्णशिळेत तयार करण्यात येत आहे. काळ्या पाषाणातील भव्य मेघडंबरी हे मंदिराचे आणखी एक वैशिष्ट्य असेल..जीर्णोद्धारासाठी १ कोटी २५ लाखांचा खर्चसंत नामदेव महाराज मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी सुमारे एक कोटी २५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. स्थानिक आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी या कामासाठी ४० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. उर्वरित खर्च समाजबांधव आणि दानशूर भक्तांनी दिलेल्या देणगीतून करण्यात येत आहे..Satara Gram Panchayat Election : साताऱ्यातील गावपुढाऱ्यांचा हिरमोड! तब्बल 1350 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर; 'या' एका कारणामुळे निवडणुका थेट 2027 मध्येच?.दोन वर्षांपासून सुरू होते नियोजनशंभर वर्षांहून अधिक जुने मंदिर जीर्ण झाल्याने जीर्णोद्धाराचा निर्णयदोन वर्षांपासून नव्या मंदिराच्या उभारणीचे नियोजन१२ डिसेंबर २०२५ रोजी जुन्या मंदिराच्या पाडकामास सुरुवातजुन्या मूर्तींचे गणपतीपुळे येथे विधिवत विसर्जनशिवरापट्टण येथे विठ्ठल-रुक्मिणी आणि बालस्वरूपातील संत नामदेव महाराजांच्या मूर्तींची निर्मिती सुरूमूर्ती व प्रभावळ कृष्णशिळेत, तर मंदिराची उभारणी काळ्या पाषाणात.मंदिराची अवस्था जीर्ण झाल्याने समाजाने आणि विश्वस्तांनी जीर्णोद्धाराचा निर्णय घेतला. दोन वर्षांपासून जीर्णोद्धाराचे नियोजन सुरू होते. मंदिराचे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागेल. वडिलांनंतर गेली ५१ वर्षे मी या मंदिरात पूजा करीत आहे. दानशूर भक्तांचे सहकार्य आणि आमदार देशमुख यांनी दिलेल्या निधीतून जीर्णोद्धाराचे काम सुरू आहे.-राजकुमार होमकर, मंदिराचे पुजारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.