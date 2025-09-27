सोलापूर

Solapur Rainfall: कोकणाला मागे टाकत सोलापूरमध्ये पावसाची विक्रमी नोंद; मागील ६० पैकी ३५ दिवस पाऊस, 'हवामान'कडून रेड अलर्ट

Solapur Rainfall September: यंदा सोलापूर जिल्ह्यात ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात कोकणापेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे
Solapur: यंदा सोलापूर जिल्ह्यात ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात कोकणापेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात १७५ मिमी (१६२ टक्के) तर सप्टेंबर महिन्यात २७४ मिमी (१७९ टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे.

Solapur

