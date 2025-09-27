Solapur Rainfall: कोकणाला मागे टाकत सोलापूरमध्ये पावसाची विक्रमी नोंद; मागील ६० पैकी ३५ दिवस पाऊस, 'हवामान'कडून रेड अलर्ट

विठ्ठल एडकेSolapur: यंदा सोलापूर जिल्ह्यात ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात कोकणापेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात १७५ मिमी (१६२ टक्के) तर सप्टेंबर महिन्यात २७४ मिमी (१७९ टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे..कोकणात ऑगस्टमध्ये सरासरीच्या १०३ व सप्टेंबरमध्ये १०७ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. कोकणातील पाचही जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत सरासरीच्या ९४ टक्के तर सोलापूर जिल्ह्यात १३०.८० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे..World Tourism Day 2025: प्रवासाची सुरुवात मैत्रीपासून! चला, पुन्हा जग फिरुया… आणि जुन्या आठवणी ताज्या करूया, पर्यटन दिनानिमित्त तुमच्या खास मित्रांना मराठीतून पाठवा शुभेच्छा!.जून ते सप्टेंबर महिन्यात ५९८ मिमी (१३० टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे. पंढरपूर वगळता इतर तालुक्यात १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यात सर्वाधिक ८४८ मिमी (१६५ टक्के) पावसाची नोंद आहे. अक्कलकोट १५३, मंगळवेढा १४८ तर उत्तर सोलापूर व बार्शी तालुक्यात १४२ मिमी पाऊस झाला आहे. २७ वर्षांचा विक्रम मोडीत निघणार यंदा सोलापूर जिल्ह्यातील पावसाने मागील २७ वर्षांतील विक्रम मोडीत निघणार आहे. १९९८ साली ३४२ मिमी (१९४ टक्के) तर २००८ मध्ये २७५ मिमी (१५६ टक्के) पावसाची नोंद झाली होती. सप्टेंबरच्या मागील २५ दिवसात २७४ मिमी (१७९ टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे. उर्वरित चार दिवस रेड अलर्ट दिल्याने १९९८ पेक्षा अधिक पावसाची नोंद होण्याची शक्यता आहे..सप्टेंबरमधील सर्वाधिक पाऊसवर्ष पडलेला पाऊस (मिमीमध्ये) १९९८ ३४२ २००८ २७५ २०१३ २२४.९० २०२२ १८८.४० २०२५ २७४ (२६ दिवस)मागील ६० पैकी ३५ दिवस पाऊसजून व जुलै महिन्यात सरासरीपेक्षा ७० टक्के पाऊस झाला होता. पण ऑगस्ट महिन्यात ३० पैकी १९ दिवस तर सप्टेंबरमध्ये २५ पैकी १४ दिवस पाऊस पडला आहे. यामध्ये सप्टेंबर महिन्यात सरासरीच्या दुप्पट पावसाची नोंद झाली आहे. जून महिन्यात ८ दिवस, जुलैमध्ये ११, ऑगस्ट १९ दिवस तर सप्टेंबरमध्ये मागील २५ पैकी १४ दिवस पावसाची नोंद झाली आहे..Free School Education: या ७ देशांमध्ये शालेय शिक्षण पूर्णपणे मोफत...एकही रुपया द्यावा लागत नाही!.१९ मंडळात सरासरीच्या दुप्पट पाऊस तिऱ्हे ः२०१, वळसंग ः २३२, बार्शी २२०, आगळगाव ः २३२, पानगाव ः २१६, नारी ः २३४, अक्कलकोट ः २४६, मैंदर्गी ः २२३, वागदरी ः २०३, चपळगाव ः २४६, किणी ः २१९, माढा ः २१७, रोपळे ः २२०, म्हैसगाव ः २३९, सालसे ः २००, उमरड ः २०३, बोराळे ः २०९, मंगळवेढा ः २२० हुलजंती ः २०३..जून ते सप्टेंबर तालुकानिहाय पाऊसउत्तर सोलापूर: मिमी- ७५०, टक्केवारी- १४२दक्षिण सोलापूर मिमी- ८४८, टक्केवारी- १६५बार्शी: मिमी- ७२१, टक्केवारी- १४२अक्कलकोट: मिमी- ७९५ टक्केवारी- १५२मोहोळ: मिमी- ५३५, टक्केवारी-१२३माढा: मिमी- ५९२, टक्केवारी- १३१करमाळा: मिमी- ४८४, टक्केवारी- १११पंढरपूर: मिमी- ४३३, टक्केवारी- ९३सांगोला: मिमी- ५०२, टक्केवारी- ११३माळशिरस: मिमी- ४२३, टक्केवारी- १०४मंगळवेढा: मिमी- ६०९, टक्केवारी- १४८एकूण: मिमी- ५९८ टक्केवारी- १३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.