सोलापूर
Solapur Cold Wave: सोलापुरात थंडीची लाट तीव्र! त्वचा, आरोग्य, पिके व पशुधनासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्त्वाची सूचना जाहीर; जाणून घ्या सोपे उपाय
Solapur Cold Wave Alert Issued: सोलापुरात थंडीची लाट तीव्र झाली असून, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आरोग्य, त्वचा, पिके आणि पशुधनासाठी महत्त्वाच्या सावधानता सूचना जारी केल्या आहेत
Solapur: हवामान विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार सध्या सोलापूर व परिसरात थंडीची लाट सुरू आहे. थंडीच्या लाटेत मानवी आरोग्य, शेती आणि पशुधनाची काळजी कशी घ्यावी? याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. या कालावधीत त्वचेचा ओलावा टिकवून ठेवा, शरीरातील उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना करा, अशा सूचना दिल्या आहेत.