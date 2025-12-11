Solapur Cold Wave Alert Issued

Solapur Cold Wave Alert Issued

Sakal

सोलापूर

Solapur Cold Wave: सोलापुरात थंडीची लाट तीव्र! त्वचा, आरोग्य, पिके व पशुधनासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्त्वाची सूचना जाहीर; जाणून घ्या सोपे उपाय

Solapur Cold Wave Alert Issued: सोलापुरात थंडीची लाट तीव्र झाली असून, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आरोग्य, त्वचा, पिके आणि पशुधनासाठी महत्त्वाच्या सावधानता सूचना जारी केल्या आहेत
Published on

Solapur: हवामान विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार सध्या सोलापूर व परिसरात थंडीची लाट सुरू आहे. थंडीच्या लाटेत मानवी आरोग्य, शेती आणि पशुधनाची काळजी कशी घ्यावी? याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. या कालावधीत त्वचेचा ओलावा टिकवून ठेवा, शरीरातील उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना करा, अशा सूचना दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
skin
Weather
Waves
Wave
skin care
Weather Department
Cold
Cold War
solapur city
health
Solapur
Healthcare
Weather Alerts India
Skin hydration
Skin Diseases
Marathi News Esakal
www.esakal.com