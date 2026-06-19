CA Final Result 2026: स्वप्नपूर्तीचा क्षण! तुषार लड्डा अव्वल, सोलापूरच्या १६ विद्यार्थ्यांनी जिंकली ‘सीए’ची प्रतिष्ठित लढाई

सोलापूर : द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) तर्फे घेण्यात आलेल्या मे २०२६ च्या सीए फायनल परीक्षेत तुषार गणेश लड्डा यांनी ३८१ गुणांसह शहरात प्रथम क्रमांक पटकावला. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.सोलापूरच्या एकूण १६ विद्यार्थ्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट ही प्रतिष्ठित पदवी प्राप्त करून आपल्या मेहनती, चिकाटी आणि जिद्दीचे फलित साकार केले. देशभरातून ७,९३१ विद्यार्थी चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून पात्र ठरले असून, त्यामध्ये सोलापूरच्या विद्यार्थ्यांनीही आपला ठसा उमटविला आहे. योगीराज मनोज थोंबरे यांनी द्वितीय क्रमांक पटकावला, तर साक्षी सारटे यांनी विशेष प्राविण्य मिळविले. .चार्टर्ड अकाउंटन्सी हा कठोर परिश्रम, सातत्य आणि समर्पणाचा प्रवास आहे. नव्याने पात्र ठरलेल्या सर्व सीएंनी व्यावसायिक प्रामाणिकता जपत समाज आणि राष्ट्राच्या विकासात मोलाचे योगदान द्यावे, असे आवाहन सोलापूर शाखेतर्फे करण्यात आले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सीए झालेले यशस्वी विद्यार्थीब्रजेश भुतडा, श्रेया वंगा, तुषार लड्डा, आकाश अंकम, गौतम दिकोंडा, लिशा मालू, योगीराज थोंबरे, विशाल कुंभार, पूजा वास्त्रे, कौशल रामदास, जान्हवी हिड्डुंगी, साक्षी सारटे, आयुषी दोशी, हितेश गुडलानी, शुभम साळुंखे आणि विनायक गुंडला यांनी फायनल परीक्षा उत्तीर्ण होत चार्टर्ड अकाउंटंट ही प्रतिष्ठेची पदवी प्राप्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.