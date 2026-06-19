सोलापूर

CA Final Result 2026: स्वप्नपूर्तीचा क्षण! तुषार लड्डा अव्वल, सोलापूरच्या १६ विद्यार्थ्यांनी जिंकली ‘सीए’ची प्रतिष्ठित लढाई

Solapur students achieve success in ICAI CA Final result: तुषार लड्डा शहरात अव्वल ठरत सोलापूरचा झेंडा उंचावला; १६ नव्या चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी मेहनत, चिकाटी आणि जिद्दीच्या जोरावर स्वप्नपूर्ती साधली.
Success Through Dedication: 16 Solapur Students Earn Prestigious CA Qualification

Success Through Dedication: 16 Solapur Students Earn Prestigious CA Qualification

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सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) तर्फे घेण्यात आलेल्या मे २०२६ च्या सीए फायनल परीक्षेत तुषार गणेश लड्डा यांनी ३८१ गुणांसह शहरात प्रथम क्रमांक पटकावला.

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