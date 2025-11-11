सोलापूर

Solapur Weather: 'साेलापुरात सलग तिसऱ्या दिवशी किमान तापमानात घट'; पारा १५.४ अंशांवर, थंडीचा जोर वाढू लागला

Winter Chill Grips Solapur: सोलापुरात (मंगळवार) १५ अंश सेल्सिअस, बुधवारी (ता. १२) १४ अंश सेल्सिअस तर गुरुवारी (ता. १३) १६ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान किमान तापमान राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
Morning chill grips Solapur as the mercury drops to 15.4°C — cold wave intensifies across the city.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : सोलापूर शहर व परिसराच्या किमान तापमानात सलग तिसऱ्या दिवशी घट झाली आहे. दिवसेंदिवस थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. सोलापूर व परिसरातील थंडीचा जोर असाच कायम राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.

