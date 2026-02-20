Solapur Temperature: सोलापूरचा पारा ३५.३ अंशांवर; उन्हाचा चटका वाढू लागला, किमान तापमानातही वाढ, हवामान विभागाचा काय आहे अंदाज?

सोलापूर : सोलापूर शहर व परिसरातील कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. आज सोलापुरात ३५.३ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. आतापर्यंत सोलापूरच्या तापमानाचा पारा ३५ अंश सेल्सिअसच्या खाली होता, आज पहिल्यांदा तापमानाचा पारा ३५ अंश सेल्सिअस पार झाला आहे. पुढील काही दिवस सोलापूरचे कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहिल. गुरुवारपासून (ता. २६) तापमान ३६ अंश सेल्सिअसच्या पुढे जाईल, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. .मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...दोन ते तीन दिवसांपूर्वी वातावरणात गारवा निर्माण झाला होता. परंतु आज सोलापूरच्या किमान तापमानाचा पाराही वाढला होता. आज सोलापुरात २०.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. सोलापूरच्या वातावरणात कमाल व किमान तापमानात वाढ झाल्याने दिवसा उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढू लागला आहे. .सोलापूरची वाटचाल उन्हाळ्याच्या दिशेने सुरू झाल्याचे मानले जाऊ लागले आहे. होळीनंतर उन्हाचा कडाका अधिक वाढत असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. या वर्षीची होळी २ मार्च रोजी आहे. होळीनंतर उन्हाचा कडाका वाढण्याची शक्यता आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...आकडे बोलतात...काही दिवसातील कमाल तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये१५ फेब्रुवारी ३४.८१६ फेब्रुवारी ३५.०१७ फेब्रुवारी ३३.४१८ फेब्रुवारी ३३.४१९ फेब्रुवारी ३५.३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.